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在忙嗎？

嚴筱意

記得老爸還在世時，每天愛打電話聊天。「在忙嗎？」話題總如此開場，他坐在藤椅上，歪著頭跟老友大聲聊孩孫話家常約吃飯的樣子，老時光的客廳裡，充滿著笑與滿足，真實而溫暖。

「在忙嗎？」曾經很溫暖的一句問候語，現在卻暗藏陰險玄機。

那晚我收到手機上傳來朋友問候：「在忙嗎？」直覺地回答「還好，什麼事？」對方回答：「我的帳號被鎖網了，麻煩幫我認證一下。」我當下覺得怪怪的，便回答，「不記得密碼了」，對方馬上告知如何重設密碼，我想趁這個機會把密碼改了也好，免得駭客入侵。

殊不知自己的動作已完全在駭客的掌控之下。一改完密碼，我的帳號瞬間就被另一端掌控，沒法再進入，試了幾次，都叫我等三十分鐘、五十分鐘再重新登入。我知道中毒了，馬上到臉書、微信上通知大家帳號被盜，並截圖告知，如果有人要求認證，千萬不要點入。

可是已有朋友開始收到「在忙嗎？」的問候，他們看到我的名字和頭像，不疑有他，幫忙點入認證，他們的帳號也中毒，這時有人才看到我的警告，卻是太遲。

第二天早上，我的電話簡訊不停進來；警惕高的朋友打來確認，另外一些人打來哀嚎，「我是看到是『你』，才幫你認證的啦！現在我的帳號裡的資料全沒了。怎麼辦？」我慚愧無語，因為那張照片，是我卻非我。

這波災難遍及台美兩地的華人，綜觀分享來的經驗，此次的詐騙分成三階段，第一層被騙，是帳號失守，資料被盜；第二層被騙，是被要求買台幣兩千元iTunes卡；第三層被騙，是出了急事快轉台幣五萬元來「明天就還你」。每一層都有人受害，即使有警覺的，也得去確認、澄清、轉告、改密碼，浪費很多時間。

我因為沒辦法上網，只能請朋友上他們的官網報告我的帳號被盜，並發了中文截圖及敘述發生狀況。等了一天，官網遲遲才回話，「我們想幫忙，但是我們看不懂你用的語言。」中文看不懂？不會用翻譯軟體？台灣人不是他們的主要客戶群嗎？這事件鬧得這麼大，我們至今還拿不回帳號，總部也無人主動出面處理，實在太令人失望。

每一個朋友都是因為信任「朋友」才幫忙認證給錢，這份信任卻被詐騙分子利用。一念信任，一個不查；一念好心，連鎖受騙。從此，信任不再理所當然，因為由網路傳來的朋友頭像，背後都可能是個騙子，如果連朋友間都沒有信任，人間還有溫暖嗎？

經過此事，我跟朋友說，如果網上有人來問你要錢或幫忙，不妨打個電話確認，順便跟老友聊聊天、還可約見面、喝個咖啡吃個飯。讓我們找回日子裡的一些真實、一份信任、一點人性、一絲溫度。

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