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夢醒天安門：趙紫陽秘書鮑彤逝世 軟禁一生的「罪犯編號8901」

黑狗奇遇記

梁蘭蓁

來美國後，在留學生生涯時期，自顧不暇，美國的狗糧不便宜，當時我們沒有養狗。等到我們都學成、成家立業，孩子們唸小學的時候，他們要求養狗，我們無法拒絕，買了我們都喜歡的長耳朵小姐狗，成為我們家唯一的女兒，名叫巴非。

巴非在我們家陪著兩個兒子長大，直到小兒子上大二的時候，巴非才上了狗天堂。雖然巴非只是寵物，但我們都把牠看成家人，牠走了，我們全家都傷心難過好久，從那時起，因為大家都受不了失去愛犬的打擊，決定家裡不再養狗了。

大兒子有了自己的家，孫女兒們也大了，她們要求養狗，兒子媳婦就去動物收容所領養被棄養的小狗。在美國，動物收容所的狗不能無限期的收容，過了一周或是十四天，要是沒有人領養，這些狗就會安樂死。兒子和媳婦決定不去寵物店買有身價的小狗，而去收容中心買被棄養的狗兒，愛心可佩。

有一次，兒子一家人去夏威夷旅行，把狗孫們放在我家寄養。有一天我正在廚房裡忙著，突然接到兒子的電話，告訴我最小隻的迷你跑去外面被人家撿到了，因為脖子上掛了名牌，上面有家長的電話號碼，年輕人才能打電話過去，幸好她沒有跑遠，我趕緊通知那個好心人把狗帶回家來。

加州的動物保護法很嚴謹，家犬一定要買狗執照，必須施打狂犬病疫苗，狗身上一定要有名牌，上面有家長的名字和電話號碼，萬一走失了，可以找回家。這些年來，開始把主人的資料做成電腦晶片，放在狗的皮下，如果名牌掉了，還是可以驗名正身，找到主人。

最近大兒子告訴我，有天早上，一隻黑色的狗跑到他家前院流連忘返，兒子看這隻沒有名牌的狗健康情況還不錯，而且會坐下、接球、握手等幾個動作，可見不是流浪狗。兒子認為牠大概是附近鄰居走失的，又不能一家家去敲門詢問，於是帶著這隻狗在家附近走了一圈，沒有人來相認，兒子就打電話給附近的收容中心，看有沒有人報失家犬，答案是沒有。

收容中心說，他們已經沒有空位收留，叫他去洛杉磯市比較大的收容中心，但兒子說大的收容中心停留時間短，過七天找不到主人，這狗就沒命了，於是大兒子把黑狗帶到他的獸醫那裡，檢查有沒有晶片，發現沒有，兒子決定等到周末帶牠去收容所。那幾天，這隻陌生狗非常聽話，乖乖住在兒子的車庫裡，還會看家防賊，所以兒子決定送去收容所後，要是主人沒有去認領，他就會領養牠，而且把狗的新名字都取好了。

周末前一天早上，兒子帶著新狗在附近散步，一個鄰居說，「你的狗我認識，是前面巷子我朋友的狗，現在就帶你過去。」他們去按門鈴時，一位很不友善的老人出來應門，兒子的鄰居熱心說，「嗨，老喬，你看，我的朋友歐陽先生找到了你走丟的狗，真是太棒了。」那位老人一點也沒有感謝的樣子，說，「這是我女兒的狗。」拉了狗就關門走了。

兒子說，他不在乎老人家犬失而復得沒有感激涕零，至少說聲謝謝吧。看兒子有點失落，我勸他，「該是你的跑不掉，不該是你的跑來也會跑走，勉強不得的。」看樣子，兒子會去領養一隻黑狗來填補內心的失落吧！

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