立懸崖邊的精緻拱門。(圖片提供：典樂)

猶他州 國家公園不乏奇景，然而最有名的地標當屬精緻拱門，也就是猶他州車牌上的圖案。

三十幾年前，我們從俄亥俄州 搬往加州 時途經猶他州，曾去過拱門國家公園。精緻拱門的觀景點有上下兩處，在下觀景點看到的拱門只有一丁點大；於是爬到了上觀景點，這裡仍是隔著一道山溝遙望拱門，但已看得非常清楚。拱門斜掛在懸崖頂端，遠遠望去遙不可及，差似天上的南天門。公園中人煙稀少，那荒蕪之美令人怦然心動，我站在那裡，流連不去。

當年不知有山道可以爬到精緻拱門，即使知道，登山的配備與經驗都不足，也不敢貿然登山。後來聽說通往精緻拱門的山路非常有名，遂起心動念一定要去體驗一番。

如今重遊猶他州，再度來到拱門公園。現在的公園與當年不可同日而語，入園的車隊大排長龍，我們將車停在路旁，想在公園入口的大門牌前照相，忽見一警車開過來對我們喊話說，公園早上九點開門，趕快去排隊。一看手機已近八點五十分，我們飛奔上車立刻開去排隊，回頭一看，後面一輛接著一輛的來車不一會便排了長長一列。

我們按照計畫，早上把重要景點如雙拱門、雙窗洞、平衡石等重要景點都遊覽過後，吃過自備的點心，帶足了礦泉水，便去挑戰精緻拱門。

在山道入口看了說明，得知來回只有三英里(約五公里)，遊覽過程約三小時，我心中大喜。我們在網上查資訊時誤以為單程三英里，發現只有預計的一半路程，原本懸著的一顆心立刻輕鬆起來。此時，見一群人自山中歸來，聽他們講中文，遂趨前搭訕打聽登山路況，誰知他們只走了半英里，發現前面太難走，於是放棄折回。他們說，別以為只有三英里，那路不是普通難走，三小時來回大概年輕人才辦得到，對他們年過花甲的人來說是不可能的任務。看看我們的年齡跟他們相仿，勸我們別去冒險。知他們是一片好意，我們假裝說到前面去看看，便與他們道別。

山下有片很大的草原，一條小河橫在眼前，河中居然有水，不遠處一間木屋依山而建。原來一百年前有一姓沃夫的退伍軍人看到此處有泉水，於是帶著兒女等一家六口在此墾荒，畜牧種菜。小屋不到三百平方英尺，但有門有窗蓋得頗為堅固，當年一家六口在此安身立命，艱難之處可想而知。

剛開始上山時，路還算好走，翻過一座山，見前面山坡光滑如璧，根本沒有路，得自己找立足之地，估計剛才那群人就是走到這裡打了退堂鼓。這裡山上的泥土經過千萬次的風吹雨打早已沖刷殆盡，露出堅硬的岩石，岩石如黃玉般光潔，行走其上甚是危險，還好先生帶有登山杖。

石頭寸草不生，藍天下大片的黃岩望不到盡頭，蒼茫壯闊，景觀奇絕。不知翻過了多少山頭，來到一處懸崖峭壁，山腰上鑿有一條山道，此時我們早已累得汗流浹背，先生一手拄杖一手扶著山壁走，叮嚀我一定要靠緊山壁，免得一不小心掉下萬丈深淵。

轉過懸崖，眼睛突然一亮，精緻拱門就在前方。公園遊客很多，上山來的人很少，此時山頂只有另一對夫婦。山風非常強烈，腳下岩石更是光滑不易著力，他們見我們搖搖晃晃，叮嚀我們小心別亂走，我們學他們在旁邊的岩石上坐下欣賞風景，互相幫忙拍照。

山下觀景點看到的是拱門反面，爬到山頂上才能親眼看到拱門的正面，亦即是猶他州當作地標的那一面。一路雖然辛苦危險，但我們終於完成了挑戰拱門的壯舉。