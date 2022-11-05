如今的職場幾乎都以一張塑膠卡進機關大門、辦公大樓、電腦、上網培訓等，有效期是三年。這張卡跟信用卡 一樣尺寸，功能卻是無比大，一旦遺失或過期，就寸步難行。我這張在十一月二十三日到期，上網登記預約卻是爆滿，第一個排到的日期是十二月初，已無選擇的必要。

我只好選擇「WALK-IN」（當場走進）去櫃檯碰機會，網上說七點半開門，那天我清晨四點半起床，五點三刻開車出門，屋外黑燈瞎火，天上一個小月牙兒，在高速公路上伴著我前行。三十分鐘後在停車大樓泊好車，去十七號大樓辦卡房，預計早到三十分鐘就可以搶到第一位，意外的是，七點到達門口時赫然已排了一條長龍，從前面傳過來一個筆記本登記姓名，我是第二十名。頓時心裡一揪，暗想可能擠不進今天的名單了，我暗自安慰，好吧，既來之則安之，也許有奇蹟出現。

七點半，工作人員黑胖哥準時開門，大家魚貫進入，黑胖哥拿著筆記本開始唱名，然後轉錄到另一個筆記本上。輪到我被叫到時，喜滋滋急忙上前報到，找到一把椅子坐下來預備「長期抗戰」，網上登記者先後準時到來有優先權，先被叫進去辦卡，我們這些臨時插隊者，則是辦卡人員有空檔時才會被叫進去處理。

我旁邊坐一位胖大姐，一下子滑手機，一下子看平板電腦，我凝視著牆上的油畫想心事，油畫裡是藍天藍海一線，沙灘上一對男女漫步，留下漸行漸遠由大而小的足跡，帶著神秘的餘韻，緩和房裡空氣中的焦躁。

九點鐘，我輕彈胖大姐的手臂，說：「我想上洗手間，請妳幫我看住東西。我叫某某，若是黑胖哥叫到我，請說我很快回來。」她微笑點頭。我匆匆去回，謝謝她，又問：「妳排第幾位？」她說：「十八。」「那妳幾點鐘來的？」「六點四十五分。」那個第一名的是幾點來啊？她認真地說：「我昨天十點到，被通知已沒位置，只好回家。所以今天早到，總算排上名擠進來了。」「那妳為什麼不上網預約？」「我有預約，是兩星期前，但是那天我進醫院手術 。今天半夜我的卡就過期，所以無論如何我都必須更新。」

媽呀，她是冒險家等到最後一刻，我還有兩個月才到期，已經迫不及待地來辦卡。我好奇心起隨口問：「是妳病還是家人病？」胖大姐壓低聲音說：「是我，早期乳癌，那天恰好開刀房空出，我的醫生抓緊時間做局部切除，住院三天，在家休養一周，就怕卡過期，所以趕快開車來這裡辦卡，我住和工作都在維吉尼亞州 ，過來開車約五十分鐘。」她輕描淡寫地敘述，無風無浪，無怨無尤，雙眼定定盯著我。

我肅然起敬，這是一位勇者，對生命充滿希望，就像壁上的畫，有藍天、綠水、沙灘，靜謐的底下翻湧澎湃波濤。此時十一點，叫到她的名字，她興奮地跳起來，椅子跟著喀啦搖擺，耐心等待的群眾一致拍手歡呼。二十分鐘後，我也被叫進去，也響起同樣的掌聲，反映大家心中的迫切期待。

辦好卡後走出房間，意外發現胖大姐等在房外，欣喜搖著新卡迎向我。我陪著她去停車場取車，她說回去以後還要跟醫院預約化療和放療的日期，她的家人都住在別州，她自己得獨自做好這一切。我問：「那妳開刀後出院自己開車回家？」她閃著綠色的眼珠堅定地看著我，說：「是。」我給她一個鼓勵的擁抱，說：「五年存活率百分之九十五，不怕！」她用手撩一撩落到眼瞼的栗子色劉海，開了車門坐進去，瀟灑地擺擺手，揚長而去。

送走了那一隻早起的胖鳥兒，自知再也不會相逢，遙祝她早日康復。我這一隻早起的瘦鳥兒快步走回辦公室，一頭栽進滿桌待辦的公文，腦門鳴唱「健康活著」的囈語。