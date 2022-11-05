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為貓買房

海風

七年前，學生小林和妻子艾米莉從研究所畢業後喜結良緣，雙雙跨入資訊行業，在德州和南加州工作了三年，最終回到喜愛的舊金山灣區。兩人收入不菲，卻一直未購房，因為不願成為房奴，也不願讓房產折斷自己的翅膀，畢竟年輕，還有詩和遠方， 說不定天涯海角有更適合自己飛翔的地方。

不覺三四年過去了，租住的小公寓裡東西越來越多，還領養了一隻貓，之後考慮到兩人早出晚歸，怕這隻貓寂寞，又領養了一隻；兩人兩貓，空間雖小，卻也其樂融融。

疫情期間，兩人居家辦公，小林占據了小餐桌，艾米莉占領了廚房窄窄的吧台。兩貓見「爸媽」在家，常來撒嬌搗亂，給居家辦公平添了幾分樂趣，幾分煩惱。

不必每天通勤了，兩人有了一起散步的時間，散步途中，屢遇一對長毛流浪貓，容貌可人，由於流離失所，不分風雨寒暑四處覓食。小林夫婦於心不忍，遂每日帶上貓糧和淨水，予以接濟。不久，這對貓有了兩隻招人疼愛的幼貓，兩人情不自禁一天數次探望「四貓之家」。

不久，兩隻幼貓不見了，只剩下貓爸貓媽來吃食，兩人起初以為可愛的幼貓被人抱回家了，直到有一天又見到了幼貓，瘦骨嶙嶙，有氣無力，一隻已經站不穩了。小林和艾米莉趕緊抱起幼貓去看獸醫，一隻有嚴重的腸胃病，無法進食，需要手術；另一隻有炎症和皮膚病，需要打針吃藥。兩隻貓的醫療費用加起來，高達四千多美元，他倆不忍見幼貓受苦，二話沒說就付了。

治療期間，他倆決定暫時收養兩隻幼貓，等牠們康復了再送去動物領養機構。這期間，艾米莉回公司上班了，小林仍在家辦公，自然而然承擔起照顧四隻貓咪的責任。這些貓性格不一，家裡的老大對新來的老三老四較為包容，老二卻跟老三老四水火不容，又追又咬。為了維持和平，小林只得把貓隔離在不同區域，分別餵食、鏟屎、陪貓遊戲，忙得不亦樂乎。

兩隻小貓終於痊癒了，可是小林跟四貓難捨難分了，堅決不同意送走老三老四。兩人有了四隻貓娃，原本就不寬敞的公寓更擠更亂，一家六口生活品質下降，貓娃還因活動區域受限，鬱鬱寡歡，乃至亂發脾氣。

小林夫婦終於決定買房了，而且必須是帶院子的獨立房，他們看中了伯克利一棟有些年頭的平房，帶個小院子，房價昂貴，卻吸引了幾家買主。在捲入一場激烈價格戰之際，他倆意外發現房主也養了一隻貓，馬上寫了一封情真意切的信給房主，訴說了四隻貓娃的歷史、性格、特徵，為了讓貓咪有更舒適的生活環境，懇請房主把房子賣給他們。這封信感動了房主，滿足了他倆的請求。

現在，「貓娃和房貸」取代了「詩和遠方」，曾經不願成為房奴的兩人，不期卻淪為貓奴，貓又讓他倆心甘情願成了房奴，可憐天下貓爸貓媽。

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