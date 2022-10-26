韭蘭

白露前後下了幾場微雨，一掃秋老虎的炙暑酷熱，原本奄奄一息的蔥蘭瞬間復甦，呼朋引伴紛紛探出頭來，蒼翠欲滴綠意盎然，雪白、奶白的花朵繁繁複複前後交疊，照亮了門前的水泥道，也照進了童年的回憶。

花徑邊緣栽植的概念，源於老家庭院的鑲邊花朵。

我的老家位在一條窄巷道底端，深遠幽靜。自我有記憶，父親便常常利用下班時間，一點一滴打造他心目中的藍圖，一花一樹都有該站立的位置；我家綠意多繽紛少，但是有一條S形的碎石道一直深印腦海。父親利用蓋房子剩餘的紅磚塊斜鋪，一塊挨著一塊，妝點出鋸齒形的波浪狀；每個黃昏，他總是騎著腳踏車從海邊載回一桶又一桶篩過的小石子，鋪滿紅磚道，再沿著外緣種滿滾邊的粉紅花，成了庭園最亮麗的一道風景。

家裡的每個人進進出出，我不知道他們日後對這條小徑有多少念想。從幼稚園時期，我就在碎石子上玩耍，它也裝載了小學同窗共同的記憶；長大後希望擁有這樣一道美麗的花徑，變成了藏在心底的夢。

我終於擁有一片自由揮灑的庭院，但是直到父親走了，沒有人知道那花名，我只好到各個園藝部門去尋找。經驗告訴我，蔓生植物容易雜亂無章，最好的緣栽花種就在我的記憶裡。

眾裡尋花千百度 ，驀然回首，童年的粉紅花就在Winco的貨架，包裝盒上有白、有黃還有粉紅的圖樣，叫做雨百合（Rain Lily），也叫西風草，是最容易種植的石蒜科蘭屬，得把鱗莖尖端向上，埋土三吋，喜光照也耐半陰，最適合緣栽，盆栽亦佳。

盒裝的雨百合有點像買樂透，一盒八顆，成花全是白色，接連補滿水泥路邊緣，最終開出一朵黃花兩朵粉紅花，雖然都是雨百合，花形、葉片卻有很大的區別。

後來我在文章讀到，這些石蒜科每逢甘霖之後必盛開，又叫風雨蘭。白色花型較小共六片，花莖中空，葉片亮綠如蔥管，名叫蔥蘭；粉紅或玫瑰紅花型較大，一共六到九片，花瓣略彎，葉片扁平如韭，叫做韭蘭。

雖然沒能種成像老家的花徑，七、八年的時光，蓊蓊鬱鬱早就蔚然成河；蔥蘭潔白如雪，在晨露中含羞欲展，在和煦的陽光下，朵朵舒展燦笑，等到黃昏又慢慢收攏，日日夜夜一再反覆，直到凋謝。這雖然是一場錯誤，卻是美麗的。

我在庭園一角育了一些韭蘭，我把它們叫做父親花，這名字只有我知道。等到夠多夠壯，我一定會擁有一道童年記憶的粉紅花徑。