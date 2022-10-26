早上起床刷完牙，我上顎門牙開始莫名其妙痛起來。牙痛來得實在不是時候，我正為工作苦惱，要知道，我失去了工作，新工作還沒有著落，牙病不請自來，我驚慌失措，心急如焚。

牙痛雖屬小病，但牙痛發作起來，慘痛的苦澀超過得大病！沒法，找工作只能緩一緩，我得先到唐人街看牙醫。

去到牙醫診所，發現已有好幾個人擠坐在沙發上，一猜就知道是等候看病的病人。診所安靜得出奇，唯有消毒水的味道瀰漫開來，濃郁得讓人感到窒息。

我走近櫃台，努力張開腫痛的嘴巴，告訴櫃台小姐我是來看牙痛的，我的牙齒痛得全身酸軟，雙眼冒火，但櫃台小姐面無表情問：「你預約了嗎？」我驚訝地答：「我沒有預約。」櫃台無奈對我說：「沒有預約就無法看病，這個星期診所預約都額滿了。你現在可以預約下個星期。」我驚詫地反問櫃台：「你要我現在預約？那我什麼時候才能看病？」櫃台看了登記表後指點我：「你現在預約，下個星期三兩點鐘來。」我急得差點要跳起來，還要等一個星期才能看病，等於任牙痛折磨我一個星期，我怎麼承受得了？我一激動，牙痛似乎更厲害了，情急之下，我折衷地問：「我看急診不行嗎？你瞧我痛得！」櫃台驚詫反問：「牙痛有看急診的嗎？真是笑話！總之不預約就不能看病，別囉嗦了！」

此地不醫牙，自有醫牙處。既然人家已變相下了逐客令，難道唐人街就你這一家診所不成？我右手托著臉頰，氣衝衝走出診所，一臉不屑地趕赴別的診所去。上二樓來到櫃台瞅著小姐，我陪上笑臉張口就問：「小姐，我要看牙痛。」「你預約了嗎？」櫃台頭也不抬問。我當即傻了眼，然後尷尬抽身而出。一家、兩家……，幾家診所都如出一轍，今天沒有空位，必須預約。

我以為唐人街的牙醫診所不少，無需預約就可以隨到隨診，誰知診所都忙不過來。萬般無奈，我只得接受現實，今天預約，最快到下個星期一再來看牙病。當我尷尬苦笑向其他病人訴苦水的時候，當場有個老人家向我講述預約的往事，像是安慰開通我。

話說張伯人到中年，才回到大陸娶妻生子，然後將母子兩人申請到紐約團聚。但他怎麼也沒料到，兒子才三歲，妻子就得了場大病，家境被弄得一貧如洗，妻子最後還是病故了。中年喪妻，孩子尚小，張伯的淒涼困苦可想而知。他含辛茹苦把兒子拉扯大，然後供兒子讀完大學，但兒子獨自到波士頓 工作後，如斷了線的風箏，幾乎與張伯失去聯繫。

兩年過去了，張伯也沒見兒子回來探望過自己一次，可能是兒子工作太忙，張伯牽掛得實在忍不住了，他拿著兒子以前給的地址，並帶上兒子最喜歡吃的蛋糕，決定到波士頓去探望兒子，張伯又買了兒子喜歡吃的廣式香腸，興致勃勃搭巴士從曼哈頓 出發。

他拖著年邁蹣跚的腳步，在人生地不熟的波士頓找尋，一波三折，到黃昏日落時，氣喘喘的張伯才敲開兒子的門，他當即興奮激動萬分。兒子開門一見是父親，突然烏雲滿面，劈頭蓋臉就斥責：「你怎麼不預約就來找我？你懂得尊重別人的隱私 嗎？這裡可不是大陸的鄉下、要來就來。對不起，我現在要去赴約，你先回去吧！以後你如果要來見我，一定要先預約，否則別來找我。」兒子說畢，就毫不猶豫把門關上了。

關門聲當即撞懵了張伯的眼睛，失望、失落，心酸、悲淒，張伯的心如打翻了五味瓶，當即老淚縱橫。張伯記不清自己是怎樣離開兒子的家門口，反正到現在，他再也沒有心思去探望兒子。

聽了張伯悲淒的故事，我當即語塞，明白預約原來是這麼重要。我在心裡暗暗問自己：尋找工作要不要先預約面試？