二○一九年的聖誕假期，我們到南美旅遊，至今快三年了，每次在超市看到榴槤，就會想起在巴西 里約熱內盧徒步到中華亭的難忘經歷。

十九世紀到巴西種植茶葉的中國移民，修通了穿過里約熱內盧蒂如卡國家公園的公路，他們在海平面三百八十米一處風景秀麗的地方修了一個草棚子，供人們觀賞里約的美景。

一九○三年，里約把原來的草棚修成了具有東亞特色的六角亭，用竹子作為主要材料，後來這裡就被稱為中華亭，成為里約著名的觀景亭。

很多人到中華亭，或開車，或騎自行車，或是跟旅行團去；我們卻計畫走蒂如卡公園裡的步道 爬上去。對於平時喜歡走路，而且還喜歡走些山路的我們來說，想到要在南美洲的熱帶雨林氣候條件下，登山徒步爬上中華亭，還是有點激動。

二○二○年一月初正是巴西的盛夏，早上五點多太陽就出來了，火紅火紅的，與前幾天那樣一如既往的熱。早飯後，我們打Uber 到公園邊上的里約城市歷史博物館，這是爬上中華亭的步道起點。

沿著步道，除了我和先生外，沒有別的徒步者。剛開始路還較寬，也不太陡，太陽照在闊葉上，一片亮綠，帶來一股夏日的清涼。慢慢地，路越走越窄，越走越陡，還越走越暗；走了半個多小時，看到一個叉路口，有一平地，那裡居然有一輛破舊的甲殼蟲汽車 ，汽車的輪胎都已經不在了，後車廂打開，裡面雜亂堆放著東西。

或許是平時看多了偵探小說和電視劇，第一反應就是，這會不會是棄屍現場？雖然爬山已經汗流浹背，後背還是陣陣發涼，還聞到一種臭烘烘的味道，莫非真的遇上什麼情況？走過廢棄汽車一看，還好，沒什麼異常，鬆了一口氣。

趕緊找路吧！這時聽到不遠處有東西從樹上掉下來的聲音，讓我倒吸一口涼氣。順著聲音看過去，聽到那邊樹葉沙沙，抬頭張望，原來是隻猴子在樹上竄上竄下的，這些樹上還掛著一個一個榴槤，哦，我們聞到的味兒原來是榴槤味兒！

一切都清楚後，還是趕緊走吧！順著樹幹上的標記爬了半個多小時比較陡的山路，就這樣，終於來到離中華亭大約五十米的公路邊。我們渾身濕透，頭髮像剛洗過一樣，臉上掛滿汗水。

跑到中華亭，看到那邊的美景，頓時覺得所有辛苦都是值得的。我們忘記了疲勞，盡情欣賞里約那獨特的迷人風光，基督山上巨大的基督救贖像、糖麵包山、兩兄弟山、依帕內瑪海灘、弗雷塔斯瀉湖，一切盡收眼底，似真似幻的如夢仙境。

我們在中華亭好好地休息了將近兩個小時，再順著步道下山。在廢汽車的叉路口找了一條路，有點陡，不久就回到了歷史博物館的步道頭，完成了南美洲熱帶雨林徒步行。

這是一次獨特的徒步，那抹不去的榴槤味從此就深深地留在了腦海，之後看到榴槤就想起那次難忘的徒步行。