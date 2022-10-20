買了房子後，背了重重的貸款 ，就得處處節省開支，先從管理自家的草地開始。我去買了割草機，每周六汗流浹背地自己割草。自己做園丁挺辛苦，我不在乎，但沒有技術，割草的質量很有問題。左鄰右舍的草地都由專業的割草工作業，整整齊齊，看起來非常漂亮；而我割的草地，卻坑坑疤疤，此高彼低，有礙社區觀瞻，在老伴的催勸下，我不得不草草收兵，請了專業的割草工。

我請的割草工是一個四十來歲的墨西哥 人，名叫JOSE ，在墨西哥裔裡好像一半的人都叫這個名字。JOSE帶著一個工人幫手，此人的名字也叫JOSE。大JOSE和小JOSE，一個推著割草機，來回給草地剃頭、打邊；另一個手持剪刀，前院切枝，後院修花。一個小時下來，我的房前屋後綠地平整，枝葉整潔，舊貌變新顏。從此以後兩個JOSE每周六都到我家，二十多年如一日，用他們的辛勤勞動，保持著我家整潔的外貌。

JOSE有一個兒子，剛到我家時三歲多，幾乎每次都是跟隨老爸一起前來。老爸在幹活的時候，兒子就一個人跑來跑去，JOSE也就一邊幹活，一邊照看孩子。小孩挺可愛也令人覺得有些可憐，這麼小就得半獨立地照顧自己。憐惜這個孩子，我常常備點零食送他，每次他都高興地坐在我家石階上一口氣吃完，期間JOSE可以更安心的割草敬業。

孩子慢慢地長大，不知不覺代替了小JOSE，幫助爸爸割草。第一次看到他割草也就是十歲左右，一開始是爸爸在一旁，幫著他一起推割草機，但過了不久就能單獨作業了，真可謂是窮人的孩子早當家。

二十多年來，我們與JOSE周周見面，我們之間也產生了感情；他拿我家的活就像給自己家做一樣，除了分內的割草活，還主動地做些分外的事情，每年都會給我們的草地，花草和樹木澆肥施料；如果哪裡發現有水管漏水，他都會不動聲色地幫我們修好，我們當然執意付給他應得的工錢，除此之外，逢年過節，我們都會準備一些禮物送給JOSE。

幾年前，鄰居請了一個新的割草工，價錢比JOSE便宜很多，精打細算的鄰居相繼都換新的割草工，我們當然毫不猶豫地繼續雇傭JOSE，由於割草業競爭激烈，JOSE幫我家這麼多年，割草錢竟然沒有任何調漲，看著日益高漲的物價，幾年前我們還主動給他加工錢。

歲月不饒人，轉眼JOSE已從四十歲的小夥，變成了六十多歲的老人，他的身體開始出毛病，後來一段因為需看醫生，經常不能按時給我家割草，我們對此毫無怨言，照常付給他滿月的割草工錢。去年他連續一個月沒來我家，我為之擔心，有一天我接到他的電話，他傷心地告訴我，年紀和身體狀況已使他不得不放棄熱愛的割草工作。

現在我換了一個新的割草工，但每到周六，這個新的割草工來我家割草時，我多麼地盼望還是JOSE在我的院子裡割草；如果能留住光陰，我希望能留住JOSE在我家做工的第一天。那是我們二十多年珍貴關係的開始，而我那時也正值青春。