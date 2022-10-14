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越洋訂餐盡孝心

黃彥琳

九月初，住台灣的老媽突然傳來確診消息。老媽今年已高齡八十二歲，在過去二、三十年來，每年都會來美國住上半年。她喜歡春天來，賞完北美秋色再返回台灣。二○二○年新冠疫情爆發時，她人正好在台灣，不敢「輕舉妄動」，因此三年沒出國門了。

沒想到已經打過疫苗的老人家，不久前竟傳出染疫的消息，讓住美東的我和住加州的妹妹心裡咯噔一下，住在遙遠的美國，除了為老媽的健康禱告，還能為她做什麼呢？

老媽目前獨居，雖然住台北的兄嫂已幫母親準備食物，但老媽生病之初毫無胃口。我們兄妹三人討論媽媽情況時，妹妹說，她發現一個「祕密」，可以從美國訂台灣的「優食」（Uber Eats），請餐廳備上可口美食以喚起病人食欲，並由專人送餐。

說做就做，她立即打電話問老媽想吃什麼，老媽說她只想吃米粉湯。幾分鐘後妹妹在Line上告訴大家，她幫媽媽訂了米粉湯、滷蛋、油豆腐、燙青菜等小吃，老媽在三十分鐘後都收到，也開心進食了。能解決病人的飲食問題是當務之急，我從沒用過Uber Eats，這會兒趕緊下載這個App，在隔天台灣近午時分，從美國打電話問媽媽想吃什麼。

老媽說這回她想吃牛肉麵，我便在軟體上輸入自己的信用卡、老媽的住處，手機畫面立即出現附近三十分鐘車程的各色餐廳。在下單過程中很多操作搞不清楚，妹妹還從加州打通訊軟體來「技術指導」。

妹妹告訴我，若要點午餐，最好上午十一點以後再去App搜尋餐廳，因為「開門營業的餐廳才會出現在網站上」。看手機畫面上一家家美食，全是夢寐以求的家鄉菜，看著看著，恨不得請他們跨海送來美國。

我幫老媽點兩碗不同口味的牛肉麵、醣心蛋、湯豆皮等蛋白質豐富的美食，所費才大約新台幣五百元（美金約十七元），物美價廉。從點餐到老媽收到，不到一個小時，送貨員的行蹤透過App傳送到我們的手機，因此我們能掌握送餐狀況，非常便利。

老媽確診的那個禮拜，每天都吃著「優食」送來的各家美食，心情好，身體也很快康復了。真是感謝Uber Eats的跨海服務，讓旅居海外的遊子也能略盡孝心。

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