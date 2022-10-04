疫情 中斷了我們每年兩次歐遊的慣例，所以在當先生確認我們的機票之後，我下意識中仍不覺得這會是真的。

宅居於紐約家中的三年裡，我們時不時藉著YouTube的Walking Tour，重溫自己曾經走過的每一個地方，思潮也總是隨著眼前的景物起伏不定；尤其每當看到我念念中的米蘭，心裡只想知道它是否一切別來無恙？

眼看啟程的日子一天近似一天，不知為何我卻有些膽怯起來；教堂廣場前起落的鴿子、運河邊群集的攤販、電軌車駛過的叮噹聲、大樹蔭涼中歇息的路人，還有在那溫馨的小酒館裡親切憨厚又熱情的老闆，大家是否也都已回到生活中的日常？

位於大湖邊上的小鎮斯特雷薩（Stresa），仍是我們抵達米蘭後的第一站，我不知道自己將會想先沿著湖邊小徑繞一圈，或是急著踩上那大塊的青石板路，尋著往日的足跡走向古巷深處？ 沿湖的步道 留有我太多流連的腳印，古巷滄桑中的小橋流水，也布滿了我不曾或忘的記憶，在湖畔大片青翠的草地上，那成排的露天小餐桌還在嗎？當再走進古道巷弄裡的小樓上下，我是否仍聽得到思念中的歡聲笑語 ?

相信那千百年來的St. Carlo大神，依然不畏風雨地挺立在阿羅納（Arona）的半山腰上，他不分晝夜寒暑，永遠在用那炯炯有神的雙眼，俯視並護佑著湖上過往的船隻，他也永遠伸展出雙臂，無私地迎向每一個過往的路人。

民以食為天，波隆那（Bologna）一直是義大利 的飲食之都，它那沿街而建的長廊，也被列為世界文化遺產；長廊下餐館林立，小酒館亦比比皆是。這裡有義大利最古老的大學，文藝氣息十分濃厚，常見許多年輕人席地而坐，儒雅中洋溢出青春活力，笑聲中沒有喧嘩，知禮並有分寸的舉止，使我對這裡的居民刮目相看，更遑論此地當道的美食。

我會謹記著要入境隨俗，在上午十一時以後不宜再點卡布奇諾（Cappuccino）；點「拿鐵」時要說「latte coffee」，否則上來的會是一杯熱牛奶；肉和義大利麵不能混為一盤；吃麵包時沾的是橄欖油而不是牛油；吃披薩餅時也記著要用刀叉，而且盡量不要分食；還有，在這裡是不需要付小費的喔！