有文化傳統的公司都喜歡有個吉祥物。我們公司是小豬撲滿。

事情要說從頭。公司買了一個房子，交屋那天全公司一起去收屋，順便檢查屋況。原屋主雖搬走了，車庫裡還是堆滿東西，一般買主一定勃然大怒，打電話叫原屋主回來清屋，我們可不，我們是有文化的公司，立即把交屋行動變成「獵奇大會」，幾個人開心地在車庫裡尋寶。

我最開心的就是找到一呎長的小豬瓷器撲滿。小豬撲滿放在公司檔案櫃上，看著開心，美齡替撲滿畫上睫毛，班傑明調皮地替撲滿擦口紅。我開始把皮包裡的零錢往裡面丟，每次聽到叮咚一聲，就想著：老天，這麼大一個撲滿，什麼時候才填得滿呀！

常常從座位走到放小豬的檔案櫃，看到員工們低頭努力工作，我心中深深的感恩，忍不住把皮包的大鈔也往裡面丟，丟著丟著，我慢慢有了一個想法。

公司每做完一筆生意，我就領點現金塞到撲滿，暗暗謝謝大家的努力，員工們看我走來走去投錢，也常常把零錢往裡面丟。班傑明還好奇地問我：「你真的有放錢進去嗎？怎麼沒有聽到聲音？」我笑而不語。等著瞧吧！

我們說好，聖誕節 那天要「殺豬」，時間到了，大家卻又不捨得，看了一整年的吉祥物，怎麼捨得一把摔碎呢？商量好久，決定打電話請公司工人過來替我們開刀。工人拿電鋸趕來，美齡仍不捨切開小豬，開始和工人討論是否可以在肚子底下挖一個圓洞，把錢挖出來，仍然讓小豬保持美麗的姿態，在檔案櫃上站崗。

這之間，也想來殺豬的班傑明六歲小兒子小班，百無聊賴拿著小豬在辦公室走來走去，碰的一聲，小班傑明摔倒在地上，小豬也應聲而破，灑了一地美金紙鈔硬幣。小斑嚇到，我們卻哄堂大笑，大家解決不了的問題，六歲小男生替我們解決了。

殺豬場立刻變成賭場，大家席地而坐，用擲骰子決定每輪拿鈔票的先後秩序。百元大鈔拿完，再輪著拿五十元的， 廿元的，五塊，一塊的鈔票。剩下所有硬幣都送給六歲的小班，小班說：「這是我一生最開心的一天」 。

想著這一年每天偷偷往小豬肚子裡塞錢時心中的竊喜，我笑咪咪看著幾位員工驚訝、歡呼。一年的辛苦，謝謝你們。謝謝小豬給我一年的快樂，我明天就去替你找接班人，接替你的站崗。一樣站在人間最美的，感恩的位置。