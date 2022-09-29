看完馬拉松式的女王國葬電視轉播，不得不佩服日不落國，整個儀式從頭到尾滴水不漏的精心安排，更訝異的是，女王駕崩後，英國 民眾為了向女王靈柩致敬，展現高度守法有序。受訪的英國人表示，女王給了他們七十年無私的奉獻，為她等上二十四小時又何足掛齒？總部設在紐約的七號電視台記者說，他不敢想像，要紐約人排上十三到二十四小時會是什麼反應？

這次王室調動一萬警力來倫敦支援這場國葬，並封鎖相關街道，禁止閒雜人等入內，還在附近建築物屋頂布下天羅地網，嚴密監控，冠蓋雲集的大隊人馬穿梭於西敏寺和溫莎城堡時，除了特別禮遇拜登 總統夫婦，單獨坐防彈禮車外，其他兩千位貴賓一律靠大巴士集中運送，以策安全。

當年甘迺迪的靈柩用馬車，雷根和布希總統都是靈柩車，女王則是一百四十二位皇家海軍士兵合拉的砲台車。最後到溫莎城堡的一程，聽說親自安排自己葬禮每個細節的女王，要求把棺木放在四面有大玻璃窗的靈柩車，以便沿途送行的民眾可親眼目睹。

和美國領袖葬禮大部分呈現的黒色比起來，女王的葬禮雖然因為禮儀兵和神職人員的穿著看起來多彩些，但葬禮從頭到尾，就是唱詩、禱告、讀經，沒有歌功頌德，只有感恩和祝願，感覺好像參加兩場基督教禮拜，不像美國總統葬禮，親友代表致詞，提到他生前發生的笑話時，還會引起哄堂大笑。

女王最令人欽佩的是，一生的信仰路，落實聖經「饒恕」的原則，儘管兒孫離婚、婚外情、緋聞大有人在；連自己丈夫跟別人有染的八卦也時有所聞，更有甚者，哈利 王子動輒跟妻子上電視爆皇室秘辛，但女王仍極力本著「家和萬事興」的原則，大力扶正曾遭英國人唾棄的卡蜜拉為王后、促成負氣出走的哈利王子回來和兄長同框，因她深信，唯有先做好「齊家」，才能治國、平天下。

常聽友人提起，跟手足不對盤，甚至彼此不大往來。人，就活這麼一生，有道是「百年修得同船渡」，何況是同父同母的手足呢？哲人日已遠，典型在夙昔，女王真為我們立下很好的榜樣。