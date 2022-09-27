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指揮交通 愛心有加

誠華

住家附近有一所中學，學校的運動場上，常常看到一大群鵝在場上閒逛，當牠們出現時，是一整群的在草地上吃草拉糞，當牠們離開時，也是一整群的一起飛走。

有一天早晨，有四隻鵝 （兩大隻和兩小隻，看起來像是爸爸媽媽和兩個小孩）出現在我家前面的馬路上，這四隻鵝一前一後排成一直線的隊伍，在路的正中央一步一步悠閒地往前走著，牠們也不注意前面或後面有沒有來車。

對面的鄰居夫婦這時候正好也出來走路，他們看到這四隻鵝在街上慢行，先生擔心牠們昨天整晚飢餓口渴，於是從家裡拿了一些小番茄丟給牠們吃，他太太從家裡拿了一盆水，準備給鵝喝。有車子來的時候，他就馬上走向路中間，當交通指揮人員，並且遠遠地招手叫車子小心慢行。就這樣，鄰居先生一路上陪著鵝走路，當鵝左轉上了一條很多車子的路上，他更是小心翼翼地在路上陪伴，惟恐車子撞到牠們。

最後，到了我家附近的中學前面，這時，鵝就走到學校草地上吃起草來，他太太拿著水，放在牠們不遠處等牠們喝。這四隻鵝看起來相當安穩自在，這時，鄰居夫妻才放心地離開，當他們離開時，還不斷回頭看著牠們，他們把這四隻鵝當成自己的鵝，疼愛照顧，令人感動。

過兩天，鄰居的太太專程跑來告訴我，他們看到那四隻鵝在附近的一個小池塘旁邊，那裡有水有草，他們夫婦總算是安心了。

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