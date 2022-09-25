查爾斯頓和老橡樹。(圖╱孟悟)

提起南卡 的查爾斯頓，誰不知道？名揚天下的南方古城，在二○一六的十大旅遊城市評選中高居榜首。 眾人對它心馳神往，因為好萊塢電影「亂世佳人」（Gone with wind）在那裡拍過外景；南北戰爭的第一砲，就是在查爾斯頓的薩姆特堡（Fort Sumter）打響，也是查爾斯頓留給歷史最濃烈的一筆。

前些年我訂郵輪 去加勒比海或百慕達，如果不想飛佛羅里達，我會開車去查爾斯頓上船。郵輪一旦開出查爾斯頓碼頭，就能看見巍峨壯麗的薩姆特堡，如果海上有煙雲，薩姆特堡便多了分仙氣，像極了碧水之上的海市蜃樓。

朋友帕斯卡把家安在查爾斯頓。帕斯卡是藝術協會的巡展經理，不僅繪畫技藝精湛，還會雕塑 ，接下多類工程，亭台樓閣、花園噴泉，都能一手打造。帕斯卡常邀請協會會員去她家作客，她的房子在查爾斯頓的約翰島（Johns island），那裡以橡樹和種植園而名聲遠揚。帕斯卡的後院占地寬廣，池水漣漣， 紅白蓮花，橡樹鋪天蓋地，樹影婆娑，落在她的陶藝工作室房牆。

八月初秋，我隨協會的車去了查爾斯頓，眾人參觀了帕斯卡的畫室和陶藝作坊。陶藝作坊是獨立的倉庫房，沒有內牆隔斷，空間高，寬敞爽朗；畫室設在正房內，室內掛滿了她的作品，一幅大型的橡樹油畫生動活潑，抓住了我的眼睛。我告訴她，我也喜歡畫橡樹。

橡樹是美國南方的象徵。看過「亂世佳人」，肯定會記住鏡頭裡無處不在的橡樹，縱橫交錯，蒼翠蔥蘢。最難忘的一個經典畫面：夕陽已落，思嘉麗和父親站在一棵龐大的橡樹下，站成了黃昏地平線上的暮色蒼涼，縱然天邊有綺麗的霞光，霞光美而淒涼，似乎在預兆即將燃燒的戰火。蒼茫古老的橡樹看得見，北方的軍隊就要洶湧而來，溫暖美好的家園將被無情焚燒，燒成千里焦土。

帕斯卡說起約翰島上有棵老橡樹，成精了，活了一千多歲。千年的老樹，見證過歷史煙雲，靜觀過世間悲喜，我們一定要去瞻仰。那棵老橡樹名叫Angel Oak，遠遠就看見它垂地參天的氣勢，遺世獨立的瀟灑和自在。看網上的資料，它是世界最大的橡樹之一。

老橡樹盤根錯節，濃蔭如蓋如雲，那樹幹蜷曲嶙峋，上面爬滿了綠濕的苔蘚，給人一種繁華過盡後的滄桑；樹枝任性舒展 ，造型千姿百態，有的柔美多情，有的氣貫長虹。一個朋友形容，像一群精靈在跳舞；另一個朋友說，像兩個魔鬼在張牙舞爪，但是回頭再望，像一對情侶在擁抱，好好拍下來，回家慢慢畫。眾人一路走，一路看，每個角度都有新畫面，任憑你想像，但是有人抱怨：老橡樹枝條縱橫低垂，陰森森的讓人害怕。

一個朋友知道的八卦多，說老橡樹從前長在私人種植園，現在已經屬於政府公園，人人免費參觀；又說南北戰爭前，南方盛行奴隸，種植園主人把奴隸吊在樹上，多少年了，老橡樹一直在鬧鬼。上世紀九○年代，種植園的後代欠下稅款，不想付錢，乾脆把這棵樹抵押給了當地政府，於是成就了查爾斯頓的新景點。

查爾斯頓景點眾多，有機會還要重遊。還記得「亂世佳人」的結尾嗎？男主人對哭泣的思嘉麗說：「我要回到查爾斯頓，那裡保留了最後的優雅和禮貌。」