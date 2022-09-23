住家附近有個很不錯的游泳 館，入夏以來我天天前往，不僅鍛鍊身體，更陶冶性情。考慮到本人泳技一般，又已年邁，所以我設定了一個距離作為每天的游泳目標，達到目標就上岸。

泳館設施完備，還有熱水沐浴，游泳後略微疲倦的軀體，再經熱水沐浴，頓覺渾身放鬆、神清氣爽。這套「冷水游泳、熱水沐浴」的鍛鍊模式，我堅持了一個夏天，明顯感覺四肢緊實，腹部有些收緊，體重也減了幾磅，不由得心中暗喜。

這天我正在游泳，忽聽到尖銳的哨音，急忙游到池邊，見幾個年輕的工作人員正等著我，其中一個認真地對我說了一堆英語，無奈我英語不好，只好請年輕人重複一遍，才大致明白，說是泳館將立即關閉，請我趕快離開。

我心有不甘，因為距離每天的目標只剩下二十五米了，我問可否允許讓我游回對岸？年輕人斷然否決了。

到底出了什麼事？不知道。我自知英語水準太差，無法深入溝通；四處看看，見其他泳客紛紛上岸離開，我也只好上岸，悻悻然收拾物品，換好衣服向外走，心裡還嘀咕著，或許是泳館有維修工程，但為什麼不提前通知呢？搞得半途而廢，好不掃興。

一邊想著就走到了大廳，卻被一位貌似負責人的中年女士攔住了，那女士開口對我說了一大堆英語，我當然還是聽不懂，只好說抱歉，我的英語太差聽不懂，請重複一遍；那女士禮貌地重複了一遍，我這才大致聽懂了，原來是因為打斷了我的游泳，向我道歉，為了彌補我的損失，泳館將為我提供一次免費游泳的機會，要在我今天的繳款收據上做個備註。

聽了這話，當時我有點小感動，我很想對她說，我今天的游泳目標已經基本完成，沒有什麼損失要補償，只是事發突然，有些不開心罷了，但我的英語確實說不好，在心裡組織了半天，也沒湊出順暢的句子來，只好點點頭，掏出付款憑證。

我忍不住問了一句，今天到底出了什麼事？那女士態度認真地回答，但我仍然沒聽懂，所以我只能故伎重演，請那女士重複一遍，這次我總算聽懂了幾個關鍵字：大暴雨 、關閉、疏散。

原來如此，游泳館接到了氣象警報，午後將有大暴雨，為安全起見關閉泳館疏散客人。明白了這一切後，我心裡升起一陣暖意，雖然自知英語水準太差，溝通存在障礙，一再讓人家重複，但我仍然厚著臉皮，用生硬的英語對那女士說：「非常感謝，我很喜歡你們的游泳館，今後我會常常來」。

所幸那女士聽懂了，沒有要求我重複。