母親雖然不在了，但似乎以另一種方式回到我的身邊。我保留了幾件少女時代的舊裙子，母親一手為我縫製的裙子，隔著幾十載的煙雨紅塵，重新又搖曳在我的身上，搖曳回來的還有那些笑容和聲音。

前幾日在電腦裡翻閱舊照片，看自己在義大利 的卡普里島旅遊，坐小船進了藍洞（Blue Grotta），猛然回想起年幼時，母親為我講過的希臘神話：愛琴海的一個海島上，開滿了五彩繽紛的鮮花，那裡住著一群女妖，她們歌聲銷魂，當海上飄過她們的琴聲和歌聲，水手們停航傾聽，不覺間神魂顛倒，失去了方向，船沉到海底也不知道。女妖棲身的海島上，堆滿了水手的白骨。

十多年前的我熱愛旅遊，坐郵輪 在愛琴海上遊弋，沿途看見迤邐的大小諸島。夕陽掛在遠處的海島上，一半真實、一半虛幻。夕陽突然落了，眼前綠光一閃，眨眼就不見了。船上有個客人說那是「Green Flash 」，其綠色的閃光比眨眼還快，我能撲住還真是運氣。

當郵輪停泊在義大利的那不勒斯，我跟一群朋友去了卡普里島。遠望海島彷彿一座險峻挺拔的山，山上房屋錯落有致，雪白耀眼。海島最有名的是藍洞。因為千萬年海水的侵蝕，海崖上便形成了千奇百怪的洞，同桂林陽朔一樣，喀斯特地貌總會孕育出千姿百態的奇異 風光。我後來告訴母親，希臘神話裡那些用歌聲迷住水手的女妖，她們不在希臘的海島，而是住在義大利的藍洞裡。母親說，「還是妳好，年輕，懂英文，有機會出門旅遊，見多識廣。」

記得那日坐遊船環遊卡普里島，朋友們執意要進藍洞，藍洞另外收費。一個怪石嶙峋的海洞外，許多小船在顛簸的海浪中排隊等著入洞，尖叫聲和歡喜聲打成一片。我天性不愛冒險，看浪大水急，便想退縮，被一幫朋友從大船推下了小船，身不由己上了賊船。

划槳人抓住潮水下落的節拍，就那麼一秒鐘，唆的一聲，連人帶舟滑入了洞內，眼前先是一片漆黑，恐怖得想叫出來，緊接著一片妖媚的藍光閃現，藍得驚心動魄，不可思議的光。那種感覺很短，也很刺激，但我不想久留，恍惚中，惶然不安起來，小船開始東搖西晃，直覺會有女妖跳出來，根本不用歌聲來迷惑你，直接抓住撕來吃了。

我對母親說，藍洞太神秘了，根本不屬於人類。母親說，原本就是海妖的家。我說，人類因為好奇，所以熱愛旅遊，其實人類最好不要四處探險，搞不好災禍就上身了。母親羨慕我，她說如果年輕的話，她也想去看看女妖住的地方。

母親說，她記得希臘神話裡的那個船長，命令水手們用蠟塞住耳朵，並把女妖捆綁起來，當女妖的歌聲響起，她失神喪魂，咆哮著讓水手為她鬆綁，但水手把她捆得更緊，抵制誘惑，才能保住生命。

母親的聲音慢慢遠去了，又慢慢回來了，連同那片綺麗的藍光，永遠留在了記憶中。