跌跤對年老人來說是一個大忌諱，好多老年人一跌跤，就會引起骨折，若恢復不過來，就很嚴重了，還可能因此導致死亡。

我開始知道這惡果，是好多年前讀到華盛頓郵報 的女老闆跌了一跤就不幸死了，我才開始留意這跌跤與死亡的關聯，想起來真是太可怕了。

年輕時跌一跤多半沒大事，大多會復元；但年老的人就經不起跌跤了。我記得我有兩次跌跤是萬萬想不到的，一次是我同家人一起去參加婚禮，快要走到時，我跌下仰睡在人行道上，有點青天霹靂，大為吃驚。爬起來後仔細檢查，才知道我走在人行道路上的餐廳的鋼板上，經年累月，鋼板磨得非常光滑，上面有點水，一不小心當然滑倒。可能那時候我們很開心，同家人邊走邊聊天，忘了注意走路，幾乎導致了可怕的後果。爬起來後拍拍西裝，去了餐館。

另一次跌跤是在我慣性的每日早晨走路時，走的路線我很熟悉，但這一次突然我來個「狗吃屎」：人向前仆倒在地，眼鏡拋在地上，門牙跌去一小塊。我檢查地面，根本沒有凸出的裂縫，而且我走時非常小心地面高低不平之處，居然會跌倒，直到現在還是一個謎。

我老了，走路搖搖晃晃，平衡有問題，所以只好常常記住要用拐杖，而且力氣越來越弱。最近要把一個大西瓜放冰箱，不幸跌坐在地上，又一次逃過，沒受傷。一次一次的警訊，我對自己說：只有坐在椅子上才可避免跌跤的可能性。所以我千萬不要再去換天花版上的燈泡、不要站在梯子上弄窗簾、或不要去院子修剪樹枝。

老年人的骨頭真是很容易斷裂，絕不像小孩的骨頭，有韌性。我看到小孩在練習走路時成天都在跌跤，他們根本沒有這個問題。我要有自知之明才行。