蔥、薑、蒜是主婦們廚房裡烹調不可或缺的佐料，拿來蒸、炒、燉可去腥、增香提味，是極佳的調味好食材。

我不喜歡吃生蔥或生蒜拌醬醋的沾料，嫌它口味重，望而卻步，卻獨愛番茄沾薑汁拌糖粉及醬油膏，辛辣但味道清爽開胃；麻油雞、豬血糕加了薑煮成湯，暖胃又好吃，令人回味無窮，家裡廚房可以沒蔥、蒜，唯獨少不了薑。

一般華人超市 賣的薑都是解凍的，風味差且賣相不佳，令人懷念起台灣菜市場剛挖出的嫩薑。我喜歡它的葉片綠油油，一陣陣芳香沁人心鼻，葉互生如富貴竹。莖葉纖秀，柔美優雅，極富竹韻令人喜愛，於是興起種薑的念頭。心想蔥、蒜那麼容易種且成功率是百分之百，種薑應該也不難吧？

把家裡放久長出牙結的一大塊薑種在土裡，期待它冒出新芽，早晚悉心照顧，觀察多日，仍不見一片新葉，薑頭卻開始陰溼腐壞，白忙一場。

看YouTube 示範，為什麼農夫挖一畦地或埋在盆裡都能生芽長葉，而我的種的薑卻一片葉子也長不出來？兒子不忍心看到我遭到失敗而挫折，自己也去Costco 買了一包薑，參仿薑的種法，陪我一起種薑並對我說：「媽媽您若種成功，美金一百元做獎賞」。真是大手筆，美金一百元的薑可以吃好久呢！當然他的用意不在錢，而是激勵我加油，對自己要有信心。二十一天過去了，這期間遇雨，可能盆栽水太多，兒子種的薑浸水太久而腐爛，我種的薑長不出芽結，「水」太多是種不成功的因素。

我曾請教種菜高手的楊先生，沒想到他竟說：「我也沒種成功過，只好放棄」，一聽此話，我也覺得薑沒那麼好種，懷疑也許有我們不知的因素，土壤不對，水太多或太少？種植氣候不合時宜？我的種薑夢就此成泡影，隨風而逝。

雖然不再種薑，但依然在研究失敗的原因，才發現沒催芽、芽結切處未放乾、埋入土裡的芽結太小又埋得太深、或時時去翻動薑身，太急躁，所以屢戰屢敗。

最近又發現有些薑長出小芽結，想扔掉覺得可惜，錢就是這麼一點一點浪費掉的。心想，精打細算的家庭主婦把廚餘、瓜果種子隨手扔在土裡，都能長出苗，我何不再試試？這次選了粗壯、厚實、無損傷的塊莖芽結埋在樹陰下，把薑芽朝上，薑身朝下，澆透水，就任其生長，耐住性子不去翻動。一個多月之後小苗陸續探出頭來，真是喜出望外，雀躍不已，讓我見證它成長的奇蹟。

薑宜種在溫涼處，這樣生育才會好、枝葉繁茂、產量也高，難怪之前種在太陽直曬處，夏天氣溫高葉子都枯萎了，沒水滋潤，哪來的薑。

我移幾株種在花盆裡供觀賞，另外的等它結成薑塊再採收。種薑成本不貴又好玩也有經濟效益，大家不妨在陽台上栽種一、兩盆，既可聞到芳香的薑味又可觀賞綠意盎然的葉子，還可吃到小時候懷念的嫩薑，一舉數得，何樂不為。

從失敗中吸取教訓，學習別人成功的經驗，離成功就不遠，這是種薑給我的最大啟示。