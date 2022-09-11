七月這一天是文龍的生日，像往年一樣發一則「生日快樂」的短信給他，為了引起他的注意，還特地多加了兩個快樂的符號。這次我特別希望他能回覆我，哪怕隻言片語。

我和文龍失去聯繫已有好多天了，自從他得病後，我就知道到最後一定會失聯，前些日子知道他病重居無定所，一會兒醫院一會家裡，他已沒有心情和精力像往常一樣和我聊天了，我也不便過多地打擾他，我終於沒有等到他的回覆。

文龍染病並沒多久，起初電話裡老聽見他咳嗽，幾個月後，電話裡傳來還是那樣的咳嗽聲，好像沒有好轉，我勸他去醫院檢查一下，他支支吾吾地說看過醫生了，要做進一步檢查。我開始有些擔心了，不知道為什麼，感覺他那樣的咳嗽不一般，不像普通感冒咳嗽，好像從肺部深處發出的恐怖聲音，破響的，震動很大，震得他臉紅筋漲，電話裡震得我頭皮發麻。實在搪塞不過去了，他很不情願地告訴我，他可能是肺癌。

電話那邊沉默了，我的心抖了一下，然後故作輕鬆地說一些雲淡風輕的話，什麼醫院經常誤診啊、現代醫學 是如何進步啊，烏頭馬角鐵樹開花之類的囈語，我內心也很慌亂。

我和文龍是同學，交往四十多年了，以前我們一直是緊密聯繫，凡是有同學聚會，不管人多人少，少不了我也離不了他。其實圈中有些人並不喜歡他，因為他喜歡吹牛，說些大話不靠譜，與人交往也少不了抬槓，經常和別人爭得面紅耳赤，但過一會就忘了，下次見面還是自吹自擂。

我一點也不計較他的天花亂墜，他就是這麼樣的性格，都習慣了，他親近我是因為我從不戳穿他。記得出國時，當他聽說我要浪跡天涯，遠涉重洋，他那麼摳的人也豁出去了，在他家附近一個豪華的酒樓為我餞行，向來獨來獨往的他破天荒讓他夫人作陪，還沒開始喝酒他的臉就紅了，分別時他悄悄拉了拉我的手半天不說話，不光臉紅眼睛也紅。

自從他得病後我們就疏遠了，電話也打得少，以前拿起電話一、兩個小時的天南地北，現在和他通話好拘謹，生怕有不當語句傷到敏感的他。我越來越懷疑自己的情商，怎麼就沒了話題了呢？以前順風順水時口若懸河，一遇險山惡水時就噤若寒蟬。這兩年好幾個摯友得病都是這樣的情況，都是這麼尷尬地送走他們。

七月初，同時收到幾個同學發來的信息，他們失去了文龍的音訊，問我可有和他聯繫？我當然沒有，他們同一個城市住著都找不到，隔著半個地球的我更找不到了，他躲在哪裡不知道，但我知道人到了這一步無指望了，也許他想安靜地離開。第二天清晨，我竟在抽泣中醒來，原來又做夢了，心裡駭然，是冥冥中在告訴我什麼嗎？不知他還在不在。

八月初才被告知文龍去世的消息，同學們通過他家人了解，他是六月底走的，離他六十六歲剛好差一個月，他走得並不輕鬆。

晚上我獨自躲進車裡，讓心靈藏到更深處，在幽暗裡抖一抖附在上面的浮塵，手機 輕輕唱起一首冰涼的歌《這世界那麼多人》，心裡有說不出的失落。「這世界有那麼多人，多幸運我有個我們……。」

真惶恐，我幸運嗎？黑暗中我問自己。這世界那麼多人，而今屬於我的「我們」變少了，孤獨卻多了。什麼東西模糊了眼前閃過的幾幀從前，鮮活的舊模樣正在平淡的晨昏中散場，這世界的人再多也沒用，對我來講燈一亮，仍是無人的空蕩。