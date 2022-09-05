夏天是薰衣草季節，住在華府近郊的居民如果想一睹薰衣草花田紫色浪漫的風采，不一定要飛到法國的普羅旺斯，只要開車前往馬里蘭州位於弗雷德里克（Frederick）北邊遠近馳名的「春田莊園薰衣草農場」（Springfield Manor Lavender Farm）, 就可感受到那一片迷人的紫色花海。

薰衣草又名「寧靜的香水植物」，是香草園中備受喜愛的植物，而且薰衣草的氣味清新優雅、芳香馥郁，讓薰衣草充滿了紫色夢幻的氣息。薰衣草的花語是「等待愛情」，象徵著愛情和友情，對於一向多情的我，薰衣草一直是我的最愛。

相傳古羅馬人是用薰衣草來熏香洗澡水，這是「薰衣草」名稱的由來，而薰衣草拉丁名「LAVARE」也是「洗浴」的意思。另外，由於薰衣草的芳香分子具有放鬆、鎮靜、舒緩、抗憂與助眠的效果，很多人把薰衣草製成有療癒功效的香草與精油。

春田莊園的薰衣草在每年的六月中旬至七月中旬盛開，英國 薰衣草首先在六月開花，其次是法國薰衣草。這個莊園同時也是一個酒莊，農場內種植很多葡萄，視野廣闊，非常獨特。春田莊園除了可以觀賞美麗的薰衣草之外，還有現場樂隊表演，另外還可品酒以及享受美食 ，是一個適合情侶一日遊的打卡景點。

除此之外，春田莊園的進口處還有一個禮品店，裡頭販賣各式各樣的薰衣草延伸產品，如香皂、蠟燭、香包、精油和其他紀念品等等。那天我們在臨走之前特別買了一個薰衣草小花瓶作紀念，讓香氣濃郁、芬芳怡人的薰衣草為我們帶來幾分愛情的浪漫。

這次的薰衣草之旅是我與太太在後疫情 時代下的幸福約定，正如泰戈爾在《飛鳥集》的詩歌《生如夏花》所言，生命就是要活得像夏季的花朵那般絢爛。那天我們面對著盛開的薰衣草花田眺望臨近葡萄園和遠方山林地的田園風光，修葺了疫情下的閒情雅致，也舒展了久違的愉悅心情。