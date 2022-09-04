最近出門旅行，從訂機票、租車 、取車到餐館吃飯，一路下來經歷一些令人憂心的事情，讓我忍不住想問，為什麼會變成這樣呢？

首先是機票，像過去一樣，上網搜尋，找到適合的票價與時間便立即預訂了；這次也無例外，在登機前二十四小時完成網上報到，結果詫異地發現，我原本下午的班機已經被取消，被迫改乘晚上的航班，到達目的地已是午夜時分。航空公司沒有通知我，也沒有解釋任何理由，更甭提問我是否願意接受這樣的變更，似乎擺明地說，你若是不能接受這樣的更改，那麼，請另尋他路，坐其他航班吧！

在過去，除非天氣太惡劣或機械故障，航空公司不會輕易取消班機，若要取消班機，他們必事先通知乘客；如今航空公司掌控一切，他們不必考慮或尊重乘客的權益及需求，説取消就取消，沒有任何理由。

到了目的地，去租車公司取車，已有三、四個人在我前面排隊。聽他們與櫃台服務人員的對話都相當氣憤，最後帶著失望凝重的臉色離開。輪到我時，相同的事情發生了，「現在沒有車子可以租，明天或後天再來取車。」服務人員表示。「我好幾天前就在網路上預訂了這輛車，並且確認你們有車，怎麼現在說沒有呢？」我的嗓門逐漸提高，老伴在旁邊碰碰我，要我別動怒。「沒有車就是沒有車，要不妳明天再來取車；再不就取消預約。不跟妳浪費時間，下一位。」服務人員非常粗魯地回答道。

「我經由網路預約車子，難道你們沒有紀錄嗎？既然確認有車，就應該有車子預備好，等我來拿，不是嗎？」我反問他。他理直氣壯地說，「網路預約是經由第三者網路平台操作，我們無法控制，也不對他們負責。現在沒有車，就是沒有車。」我像要炸開的氣球一樣，正準備離開時，服務人員表示，他們有高一等級車子，但是每天的租金 要多付三十五元。我頭也不回地離開了。

記得以前租車子，租車公司早已在顧客到達前就把車子準備好了；若是沒有預訂的同等級車子，車行會免加價，提供一輛更高等級的車子，服務員態度親切友善，絕不會出現像上述的情況，如此粗魯無禮，令人火冒三丈！比較過去與現在，人心的差異，公司對顧客提供的服務品質，真的是天壤之別。

中午去一家中國餐廳吃飯，家庭式經營，老闆看我會說中文，就和我閒聊起來。他語重心長地說，最近兩三年，這個城市變化很大，除了治安每況愈下，更可怕的是人心不正，缺乏良心，欺善怕惡，唯利是圖。新冠病毒之前，這個小購物中心治安還不錯；可是現在晚上不敢在外面走路，他指指窗外不遠的巡邏警察 ，連白天都有需要，可想而知這裡的治安情況。

老闆接著說，現在愈來愈多客人故意挑釁，蠻橫無理。舉一個例子 ，客人一進餐廳，坐下來打開菜單，服務員過來打招呼，問問想點些什麼吃？客人沒有回應，只顧著看手機，服務員就暫時去忙別的事情或其他客人。過一會，那位客人就大發怒氣，喊叫著說，服務員為什麼走開不讓他點菜？是不是瞧不起他？要陪他精神損失。老闆搖搖頭說，諸如此類的找碴事件，層出不窮；他們仗著人高馬大，威脅帶著恫嚇，要商家賠償，不到手不罷休。

跟一些朋友聊天，他們都曾有過類似的經驗，上述的事情屢見不鮮，顯示人心的敗壞，社會風氣之墮落。人與人之間或者公司與顧客之間沒有誠信，待人冷漠，不講道理，凡事以利益為重，無情無義，這樣的社會只會造成更多衝突與對立；更糟的是，有人甚至藉機挑釁，仗勢凌人，藐視法律，凡事我行我素。

這個世界正在失去良善與誠信，取而代之的是霸道與欺瞞。什麼時候我們才能找回過去的純樸與和諧？寄語明天變得更美好。