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聖海倫火山

肖文
聖海倫火山。(圖/肖文提供)
聖海倫火山。(圖/肖文提供)

聖海倫火山(Mount St.Helens)位於華盛頓州的西南，是美國西北最年輕的一座活火山，因其完美的圓錐外形，亭亭玉立地高聳於千綠叢中的萬山之巔，被譽為是一座「睡美人」。

一九八○年五月十八日，這個睡美人被地震震醒了，她怒髮衝冠而造成了威力相當於一顆原子彈的巨大火山爆發，頓時山崩地裂。不但把自己原來高九千六百七十七呎的山頂砍掉了一千三百多呎，還掀翻了方圓數百里的青翠，讓那滾滾而下熾熱的熔岩把周圍的山坡變成泥石流和一片焦土，於是舉世聞名。    

我們全家三人從華州溫哥華家中開車，僅開七十分鐘便到達景區的最高點——江斯頓觀景台。舉目環顧四周，景色怵目驚心：有被燒成灰黑色光禿禿的山脈，大片大片仍然橫七豎八成堆燒焦的樹幹，還有被切割成凹凸有致的山谷，到處灰黑淒美。

當我們走進面對火山口的環形瞭望台，巨大的聖海倫火山口近距離呈現在眼前，馬蹄型的火山口、被火山泥石流切割的彎彎曲曲的山坡，還有奇形怪狀的被扭曲的山下台地，驚世駭俗的獨特景觀，令人們在大自然面前感到自己的渺小。

在遊客中心，我們仔細參觀為紀念火山爆發時、忠於職守在此地犧牲的火山專家江斯頓(David A.Johnston)紀念館，了解更多有關火山的歷史，觀看爆發時的圖片和視頻。火山爆發時，由山上流下的高溫山崩物和冰雪熱流沖向山下峽谷，把離山頂六哩之內近一百五十萬畝的森林樹木全部摧毀，從而形成銀湖(Silver Lake)、靈湖(Spirit Lake)、冷水湖(Cold Water Lake)和城堡湖(Castle Lake)。

我從阿圖‧葛文德(Atul Gawande)所著的「最好的告別」(Being Mortal)一書中讀到哈里．杜魯門(Harry Truman)這名倔強的美國老人的故事。當聖海倫火山已經開始冒水氣、隆隆作響時，這名八十三歲的老人卻仍然拒絕撤離他在聖海倫山腳下的家；他是第一次世界大戰時期的飛行員、已經在靈湖的這所房子住了半個多世紀。

當時，在山腳這處三百多畝的地盤上，只住著他和他的十六隻貓。受到火山噴發的威脅，官方要求附近居民全部撤離，但是杜魯門哪兒都不去，一心要與睡美人共存亡。他海誓山盟大聲呼喊：「如果這個地方要毀滅，那我想跟它同歸於盡！」他還告訴一個朋友：「如果我明天死去，我也已經度過了愉快的一生。我能做的事都做了，想做的事都做了。」

火山終於爆發，巨量的岩漿流吞沒了整個湖，埋葬了杜魯門、他的貓和他的家。事後，他成了偶像——他按照自己的方式生活；附近的人們在屹立未倒的城市入口處為他立了紀念碑，還拍了一部由阿特．卡尼(Art Carney）主演的電視劇。

光陰似箭、日月如梭，聖海倫火山大爆發已過了四十二年，它是我移民美國遊覽的第一個景區，在我親眼目睹火山呑噬萬物的毀滅痕跡後，對大自然的敬畏，對美國人民迅速恢復青山碧水的成就，對火山專家江斯頓臨危不懼以身殉職的職業操守，以及杜魯門老人選擇與家園共存亡的決心，發出了由衷的感嘆。

火山噴發 華盛頓州 高溫

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