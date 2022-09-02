等了十幾天盼望的日子，後院長得十分旺盛的蔬菜 瓜果也陸續可以採收了。

最先採收的是空心菜和莧菜。小暑過後，高溫的天氣，幾天就下一次的雷雨，空心菜很快竄起尺把高的細莖，莧菜葉子綠面紅邊，三五天即可擇出幾把，夠炒一兩餐。可發得也快，擇後留下的根部很快冒出嫩芽幾天又竄起尺把高，又可擇一回。

絲瓜、瓠瓜趁這天熱雨多，也爭先恐後在棚架下三三兩兩從藤蔓間生出小瓜，初如小指，尾尖開著花，黃的是絲瓜，白的是瓠瓜，水足肥夠天熱，幾天功夫，它們左一個右一條就從棚架吊下，先如擀麵杖大，再比胳膊粗，一個多星期瓠瓜就長逾三尺，每條足有五六磅，絲瓜也有兩三磅重。

今年的四季豆多種了幾叢，旺得很，看著藤蔓上那密密懸掛著的豆莢，心裡真是樂滋滋的。

每天清晨摘採瓜菜是最得意的時候，擇幾行空心菜就有一把，夠吃一餐，抽幾根莧菜夠煮麵條；四季豆一摘就是一盆，足有四五磅，夠吃兩三天，可不摘就老了。瓜棚下吊著十幾條瓠瓜，有幾條足有手臂長，每條都有六七磅重；還有絲瓜，也都摘一兩條吧，不摘也老了，還有茄子、辣椒、秋葵也都可以採了，唉！太多，讓它們多掛兩天吧。

把這些瓜菜搬回廚房，攤開，拍照，準備發上網炫耀，老婆見了卻罵道，「你神經啊！採這麼多，一星期都吃不完。」我說這幾天，每天都有這麼多。「每年都叫你少種點，你偏就愛多種」，老婆埋怨著。我心下卻想，我是個農民，有這麼多地，不種心裡難受。

這段時間老天幫忙，氣溫高，雨水足，我底肥也下得足，這大半年家裡的廚餘都埋在菜地。園內蔬菜真是你追我趕地長大，家裡每餐都多炒幾盤青菜，我甚至要求家人先吃幾口青菜再吃飯。但每天採得更多，讓這些瓜菜老了丟了，我是個老圃，費心費力的成果我可捨不得，怎麼辦？

多了送人吧！左右鄰居是南亞人，也都守望相助，關係不錯，每家先各送兩條大瓠瓜、五六條苦瓜、幾磅四季豆，這些都是他們喜歡的蔬菜，他們不會種，每年我們都送些給他們。

有幾戶住在附近的同鄉同學，就約他們帶著孩子周末來家裡聚會，弄幾盤時蔬、涼拌黃瓜、汆燙香油空心菜、瓠瓜燉排骨、香腸炒苦瓜，剛採的瓜菜，那清甜鮮爽當即征服了他們的味蕾。

飯後到後園菜地，有什麼喜歡的瓜菜自己去挑吧。我種的菜品種多，他們都會挑了條大瓠瓜，這是他們的最愛。自種的瓜生長期長，甘甜多汁鮮嫩，是店裡買的不能比；往往又摘點辣椒，帶幾條黃瓜、茄子，再捎一兩把空心菜、莧菜之類。孩子們最高興了，每人給個盒子，採西紅柿去，一時間後園充滿了小朋友的喧鬧聲，這個說我摘的最紅，那個說我採到最大的。朋友們心滿意足走了，他們很喜歡我種的菜，說是真正無化肥無農藥無污染的有機產品。

大暑到立秋這幾周，老天下了幾場雷雨，氣溫又高，瓜菜長得真猛。趁開車去法拉盛 買點魚肉類時，我們帶上瓠瓜、苦瓜、辣椒、茄子、莧菜等瓜菜，分成幾份，送給法拉盛的親友，他們可少有長島 人家這麼好的種菜地盤。

太座計較說，「你跑一趟，現下油價這麼貴，送去的菜值嗎？」我說，古人還千里送鵝毛呢，我只不過一二十里送菜，讓別人分享我種的菜，也分享我的快樂，我勞作的心血不被浪費，還有什麼比這更值？

菜收多了，多了幾分煩惱，但更多了幾分快樂。