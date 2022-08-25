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為丈夫剪髮

丘引

以前我要幫丈夫東尼剪髮時，他毅然決然地說，「一個機會也沒有」。他習慣在我們社區不遠處的一個連鎖理髮廳理髮數十年，他非常喜歡他的理髮師，可是偶爾理髮廳換人，我就得傾聽他的抱怨，說哪兒沒剪好之類的話。

想不到新冠疫情的發生，東尼比任何人都還緊張病毒。他是絕對宅在家的人，他的理論是，最安全不感染病毒就是宅在家；當我堅持我們必須散步時，他一定戴口罩才肯出門。因此，疫情發生幾個月後，東尼的頭髮已經成了亂象，我幾次勸他去剪髮，他都悍然拒絕。

既然他不肯外出剪髮，我只得又提出幫他剪髮的提議。這次，他看著他那一頭又長又亂的頭髮，已經比他在高中和大學時更長了，並說這樣的髮型不適合六十歲的人。這次他勉為其難地說好，可他再三叮嚀，一定要手下留情，別把他原來就不多的頭髮剪光。

東尼不是有耐性的人，才十分鐘，就頻頻問我剪好了沒？二十分鐘時他繼續催，「好了沒」？

那次，我沒找到我的剪髮剪刀，只得用普通的剪刀剪髮，剪得我手痠腳痠脖子也痠；後來一個從事剪髮的朋友給我一把她的舊剪刀，我再重新幫東尼剪髮一次。

這次二十分鐘就完成，一如我以前為自己剪髮一樣，東尼看起來煥然一新，帥氣的臉龐在新髮型下，更顯年輕好看。

東尼看著鏡子，很驚喜地說，「實在太滿意了，沒想到我的太太居然變成我的理髮師了。」

後來我們打了疫苗，也外出旅行，我鼓勵東尼回去理髮廳剪髮時，他竟然改口，「一個機會也沒有。」

那年的聖誕節，我收到東尼給我的其中一份禮物竟然是全套的剪髮設備，包括兩把推剪、梳子、披肩、和兩把剪刀。

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