和威利認識已三十多年，他來自南美秘魯，有印地安人血統，皮膚黝黑，個子較矮，臉上永遠帶著微笑。他刻苦耐勞，卻又大咧咧地在工作中常有差錯。他有一個口頭禪：That's OK（沒關係，可以啦），這是他用來表達掩飾、無奈、 理解、豁達的詞彙。

認識威利還是我剛在家裡的地下室初創公司時，三十多平方米的地下室，連我三個工作人員，威利負責發貨，中午他和接電話的卡拉，就在我家一樓飯廳吃他們自己帶來的三明治和飲料。

午飯時光，大家都會閒聊家常，我得知他欠信用卡 公司一萬多元債，那是他為前妻買家具時欠下的，現在他每月得付信用卡公司八十多元的債務利息，剩下的收入他存入銀行。我不明白他為什麼這樣做，因存銀行獲得的利息，比信用卡公司因債務收取的利息低多了，我問他為什麼不先盡快清還債務，卻將錢去存銀行？他回答：「這樣我的信用紀錄就很良好了。」我說：「你應該先償還全部債務，這樣你信用才真正好呀！」他回答：「That's OK」。一年後我再關心問他，他說信用卡債已還清，我相信他一定是接受我的意見。

後來公司擴展，搬入正規的商業樓宇。員工多了，大家發現威利每天上班要開一個多小時車子，因為他每天都要驅車跨州來上班。大家勸他搬來維州 ，這樣不但省時還省油，而且維州的生活指數也較低，但他說他新婚的太太喜歡住馬州，他說：「That's OK」，他行他素。

婚後他太太生了個女兒，每次逢節日，公司有聚會，他均會帶他的寶貝女兒來參加。奇怪的是他夫妻倆是其貌不揚，而女兒卻十足是個美人胚子，烏黑的大眼，長長的睫毛，微卷的頭髮，一笑就顯現兩個酒窩，是人見人愛的小姑娘，是威利的驕傲。

六年前我退休，公司交給兒子經營。我和太太常住上海，只有每年的報稅季節才回美國。想不到二○一九年回來後，因疫情 我們就被迫滯留在美至今。去年生日接到他來電給我：「祝你生日快樂！」今年他又打來電話。我有些受寵若驚，問他：「你怎麼這麼牢記我生日？」他說：「因為你和我女兒是同一天生日呀！我前幾年每年都給你打電話，沒有人接，我知道你大概在中國。」

我又想起了他的小美人，我問：「你女兒幾歲啦？」他說十八歲。我又問：「那是大姑娘了，那該上大學了吧。」他說：「她沒有上大學，有小孩了。」我有些吃驚：「她結婚啦？」他答：「沒有，那個男孩跑了。」我問：「那你姑娘怎麼辦？孩子怎麼辦？」他答：「孩子由我太太帶。」我連說幾個可惜，他語調平緩地說：「That's OK」。

掛了電話，我陷入深思。世上有幾十億人口，有人看似聰明能幹，蠅營狗茍，結局卻是失意常隨。沒有頭腦的威利，卻給我上了一堂人該怎麼活法的課，他永遠是「That's OK」，人的一生匆匆就這麼短短幾十年，我們應努力奮鬥，力爭上游，但一生一定會犯錯，還會遇到不少困難，要學會看得開，放得下，學會「That's OK」。

我想起了鄭板橋的名句：「難得糊塗」。是呀，只有學會了糊塗，才能永保快樂。