那一年，照例返鄉陪媽媽過年，不小心染上感冒，咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、頭痛，媽媽搖著頭，帶著寵溺的口吻囑咐我：「老大不小了，怎麼生病還需要別人提醒才知道去看醫生，平時要多注意身體健康，這麼大的人了，還是讓人操心。」

家附近就有一間內兒科診所，門還沒開我就去了，後面陸續來了很多人，大家都很安靜，我看過醫生，打了一針，護士交代，坐下休息十分鐘再離開，我旁邊坐了一對年輕母女，當護士拿著注射針筒，朝著那位五歲左右的小女孩走去時，小女孩開始大聲哭鬧。我坐在旁邊，想稍盡微薄之力，於是面帶微笑，扶著剛才打完針，還壓著棉球的左手胳臂對小女孩說：「妹妹好乖，妳看，阿姨也打了一針，沒事的，不要怕，一下子就好了。」

小女孩並沒有停止掙扎、哭鬧，媽媽溫柔的安撫孩子，聽到我這麼說，淡淡看我一眼，對小孩子說：「乖女兒，妳看『阿婆』也打針了，『阿婆』都不怕，妳好勇敢，妳當然更不怕，對不對，好乖，一下子就好了。」

聽到那位年輕母親「糾正」我的「誤稱」，我才忽然驚覺到，原來自己已是年老「祖母」級的人物，竟還自稱「阿姨」，實在是有點往臉上貼金之嫌，沒想到忙沒幫上，還討了個「沒趣」。

其實並不是我「大言不慚」，只是我雖已屆知天命的年紀，可是心態上感覺自己好像才三十歲左右，忘了真正的年紀，這是「不知老之將至」？沒有自知之明？還是心智不夠成熟？現在面對這尷尬的場面，我有些訕訕然的不知道該如何下台，猶豫了一下，決定還是默默的離去，垂頭喪氣離開。

自稱「阿姨」是我的疏忽，那位年輕媽媽的一句話，瞬間將我打回原形，伍子胥一夜白頭，我是瞬間變成老人，回家的路上「原形畢露」步履蹣跚。

媽媽安慰我說：「心若年輕，則歲月不老，不以物喜，不以己悲，保持一顆年輕的心，活出自己精彩的人生。」