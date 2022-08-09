公開的賭場，在中國，除了一國兩制的地方，別說我沒有去過，就連見也沒見過。今年我終於在美國進了一次賭場，開一次眼界，並且過了一把癮，這算是大姑娘坐轎頭一回吧。那是新年的第一天，我們在疫情 期間，在家裡悶得很慌，準備出去透透氣。女兒說，「爸，帶你去看一下從沒有嘗試過的賭場文化。」說走就走，我們驅車兩個多小時到達目的地。

這家賭場位於繁華的商業區裡面，從外觀上看是高大的建築物，應該是一個集會務、休閒、娛樂為一體的綜合性高檔酒店。走進賭場大廳，一幅熱鬧的場面出現在眼前；賭場門口有多名保安把守，他們有男有女，看起來訓練有素。賭場大廳裡金碧輝煌，燈光閃爍，場內有各種賭具，有老虎機、輪盤大小、二十一點，應有盡有。

賭場內熱鬧非凡，場內不時有佩戴胸章的工作人員巡視，還有端著各種飲料、酒水和果盤的漂亮女招待走來走去。那天正好是元旦休假之日，我們剛來賭場時因為正當晌午，來人不多，可是不到兩個小時，賭客就像搬家的螞蟻，川流不息，他們的臉上都掛著歡喜的笑容，有的在玩老虎機、有的在玩二十一點、還有人在玩比大小的，不時傳來喧嘩聲和尖叫聲。

俗話說，物以類聚、同聲相應、同氣相求，來這裡的人無賭不歡，有的抱著贏錢的心態、有的抱著試試運氣、有的抱著觀摩學習，打發時光。而對於賭術，大多數都是大海裡插桿子，不知深淺，又如身在此山中，不知雲深處，所以膽大的就像心中無冷病，大膽吃西瓜一樣，一個勁地與賭具博弈，其結果是不是盆滿而歸，就是一敗塗地；對於那些膽小的人，則避其鋒芒，迂迴前進，一會兒玩玩這個，一會兒玩玩那個，玩得贏就玩，玩不贏就走，結果是輸贏參半。

我目睹一位小青年，可能是今天財運到了，只見他把錢幣投的老虎機內，手指輕點一下鍵盤，頃刻之間，隨著砰的一聲，音樂響起，屏幕上閃出了白花花的錢幣，隨著音樂聲不停的翻滾。在他隔壁的另一位賭客則沒有這麼好的運氣了，他先朝老虎機裡投進幾張二十元，中間又投進幾張五十元，最後投了幾張一百元，殊不知全都是肉包子打狗，一去不回，被老虎機吞得乾乾淨淨。

可是他並不服輸，繼續戰鬥，結果是矮子過河，越陷越深。有人說他是和錢過不去，有人說他是不見棺材不落淚。賭場如戰場，拚的就是你死我活，你輸我贏。對於我這個看客，因為受現場氛圍的感染，一下子驅動了好奇心，也情不自禁的掏出一些小錢來碰碰運氣，過過手癮。看來，賭客們可以分為兩類，有錢人玩大的，錢少玩小的，囊中羞澀的就看著別人玩。

目睹著美國賭場這火熱現場，深深感悟，賭場偶爾可以把一個人變成富翁，但大多數是讓人變窮光蛋；所以賭客們一定要適可而止，少賭或不賭為妙。