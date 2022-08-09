疫情封控已經兩年有餘，還是看不到盡頭。已經三年沒有出去旅遊了，二○二二年初看到疫情開始緩解，半年前就預訂七月份結婚四十周年紀念的十二天北歐遊輪之旅，為了安全起見，機票和遊輪都買了保險，以防萬一。

疫情之後的旅行可是大不一樣；首先要有疫苗接種紀錄，而且要事先送至航空和遊輪公司經過認證。遊輪公司還需要四十八小時內的核酸陰性報告，這可有點麻煩，洛杉磯和阿姆斯特丹有九小時時差，飛行時間包括轉機要十六小時。我們臨行前一天做核酸檢測 ，即使是陰性，到阿姆斯特丹已經超過四十八小時了。

和遊輪公司打電話，告之可以在遊輪碼頭再做核酸，陰性了就可以上船，只是每人收費八十美元，只好認頭了。假期前一天要去做核酸，太太早晨告訴我：「我嗓子疼」，我的心一下子提起來了。緊接著又收到航空公司的電郵，轉機的城市下暴雨，航班有可能延誤或取消，雪上加霜，心裡更緊張了。好在核酸檢測兩小時後出結果，我倆都是陰性。

因為是獨立日周末，高速路異常繁忙，我們提前五個小時，總算按時到機場，一切順利。在船上等了一小時後才容許到我們房間，裡面乾淨整潔，已消毒的標誌貼在門上。

前幾站是歐洲最北部城市冰島的阿可里瑞，當地人煙稀少，整個地區只有兩萬人，空氣新鮮，群山起伏，山上依然可見一簇簇的殘雪，河流湖泊縱橫交錯，大部分都是綠地，也有不少地區寸草不生，是因為火山岩的緣故。乘座的旅遊巴士行走，路一邊是綠地，另一邊是河流或湖泊。綠地裡，牛、羊、馬悠閒地吃著草，漫不經心地溜達著，讓你感覺好像進入了「風吹草低見牛羊」的童話世界。

在冰島首都雷克維克，我們預定的岸上觀光 票上時間是上午九時四十五分，可遊輪時間表上是九點出發，到前台一問，是十點鐘出發。我們按時到達集合地點，被告知「你們的觀光車已經走了，現在只有城市觀光一個選擇」，遊輪觀光辦公室的錯誤讓我們萬分掃興，我們從洛杉磯飛行十餘個小時，穿過大西洋來到歐洲的最北端，就是要欣賞大自然的巧奪天工，而不是什麼城市觀光，可是沒有辦法補救。回到船上和遊輪前台抱怨，雖然收到金錢的補償，但失去觀看自然景色的機會，也不知何時才能再次實現。

從飛機到船上，我們全程都戴N95口罩 ，在船上三天後，看到絕大部分人都不戴口罩了，心裡想新冠的潛伏期通常三天，如果大家都不戴口罩了，恐怕感染病毒的可能性不大了，於是有所放鬆。沒想到第五天下午我就有點咳嗽，第六天下午身體有些發冷，知道不妙，拿自帶的新冠檢測盒一測，果然陽性。

幸虧我們接受了疫苗接種，我的症狀很輕，僅僅咳嗽；我太太五月感染過新冠，這次她沒有中招。太太告訴我遊輪後幾天船上戴口罩的遊客明顯增加，可能像我這樣感染的人不少，只是遊輪和遊客都是心照不宣，挨過最後幾天。

回想結婚四十年，就像這次遊輪行一樣，我們同在生命之船，永遠不會一帆風順，我們共同經歷癌症診斷的恐怖、脊髓手術後遺留終生殘疾；感染性休克急診手術，命懸一線，重症監護病房七天撿回一條命。但四十年來我們生死相依、不離不棄。船行激起的浪花，就是生命的見證，我們不知道前面的水有多深、浪有多高、風有多強，但無論是風平浪靜，還是驚濤駭浪，我們都會駕著生命之船，乘風破浪，勇往直前。