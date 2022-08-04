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初夏之旅

客菱

今年暑假一開始，我們一家就展開六天的中南加之旅。這趟行程包含了森林、城市和海岸，讓大家緊張忙碌了一整年的心情，重新歸零。

首站是瀏覽國王峽谷和紅衫林國家公園，在高聳山林中吸取芬多精，探訪著名的將軍樹。看著那直挺挺的寬闊樹幹向上延伸，距離樹頂的部分卻像一棵粗壯的花椰菜，甚是有趣，一眼就難忘。這一棵棵參天神木都是千年高齡，漫步樹下和穿梭在樹洞中的人類在它們眼中，想必就像螻蟻般渺小吧？

紅杉國家公園還有一個特殊景點「Moro Rock」，需要沿著光禿禿的石緣拾級而上，巨石頂端是狹窄的通道，可俯望周遭的樹林並遠眺群山。風景雖好，但這令人心驚膽戰的路程，若不是一路有護欄，我還真不敢走那段。

白天飽覽山林峽谷，夜晚在星空下露營。兩晚的營地都有驚奇：一個是讓我整晚擔心帳篷下滑的山坡地，一個是不間斷提供轟隆隆助眠水聲的小河旁。那兩天，不管是清晨散步在晨霧的森林中，或是靜坐小溪中央的大石上聽溪看飛蟲，都讓人身心沉澱，宛如初生。

經過山林洗禮後，我們來到熱鬧的洛杉磯大都會，造訪環球影城、星光大道、加大洛城分校以及藝術氣息濃厚的「最後一家書店」 (The Last Bookstore)。參觀加大校園的那天，恰巧是該校畢業典禮，校園擠滿黑袍方帽的畢業生和家屬，熱鬧非凡。我們一家在這歡騰的氣氛中遊覽了校園和書坊，為這次旅程又添一筆難忘的經歷。

回程循著海岸探訪丹麥村和赫氏古堡，這兩處景點孩子雖然幼時來過，但早已不復記憶。其中赫氏古堡更讓兩個孩子大開眼界，對於它的精緻華美印象深刻，尤其是炎炎夏日中那一彎希臘泳池，彷彿一顆晴空下微笑的湛藍眼珠，令人無限嚮往。而我從城堡望向山下一望無際的原野和汪洋時，也不禁揣想著那個跟隨母親遊歷世界的害羞男孩赫斯特，當年站在這是怎樣的心情呢？

這趟旅程豐富多變，充滿驚喜，讓我回味無窮，也開始期待起下一次的新旅行。

大都會 星光大道 南加

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上學後的悲傷

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在雪中想起你（全文完）

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