記得多少年前大家都在IBM 上班的時候，每年的新年晚會，普城聯誼會總是絞盡腦汁要製作出一些新年晚會的節目。那年我身懷六甲，已經不適合在舞台上阿珠阿花的唱歌跳舞。

想想今年沒有節目怎麼行呢？在家裡翻箱倒櫃，竟找到一卷錄音帶，是在大學時代新年晚會製作的一齣「荊軻刺秦王」。當初是在學校廣播室的錄音間製作的， 十分專業，有背景音樂，也有人物對白，都是在學校專門找國語口齒清晰的同學們錄製的。排練的時候我全程參與，所以整部戲的來龍去脈仍舊清晰在我腦中，那時就只有這一卷寶貝錄音帶，留作紀念，如今放置在廢棄物之中，我把它當寶似的捧在手裡。從頭到尾聽一遍，錄音效果仍完美無缺，這就是我們的年底大戲。

抄錄完劇本，做了幾個備份，心裡選好了劇中所有的角色，也到紐約的文教中心借了古裝，男女主角十分用心的背台詞、走台步；跑龍套的也緊張兮兮地認真練習，排練了五、六次，一場驚心動魄的舞台劇 上演了。觀眾們看得專心，心情隨著劇情走，好像從來沒聽過「荊軻刺秦王」這個故事似的。當然這個現代版的，已被我們稍改過，與歷史不完全符合。演戲的是瘋子，看戲的是傻子，大家都過了一個快樂的新年，錯過新年晚會的，看了錄影帶也開心不已。

男女主角需要常常見面對戲，演完之後，沒想到湊成一對婚姻。多年後的現在，當年的「荊軻」已成牧師，如今也有自己的教會，這次特地來參觀他這所新成立的教會，即使疫情 爆發，教會空無一人，就連講員都是視頻的，我還是為他們興奮並祝福。

看到荊軻一個人台上台下前後奔跑，除了自己要主持中文及英文兩堂的主日崇拜，還要在音控室做好所有視頻，另外要帶主日學、教導聖經，除了在IBM的全職工作，每天晚上及周末都不得閒。這個校長兼工友的責任真是大，除了要上屋頂幫忙換天窗，還要會開鏟雪車冬天鏟雪，教會上上下下都是靠他一人打理，看他這個忙碌的樣子，真怕他會得驚慌恐懼症。

但神賜給他一個這麼漂亮又合理價錢的教會，不禁感到欣慰。教會原先是一個宴會廳，所以後面有一個非常專業的大廚房，前廳也布置得富麗堂皇，餐廳、小孩房、嬰兒房、辦公室，應有盡有；前面一個屋主在此開教會十七年，留下所有的東西，包括音響以及廚房內的鍋碗瓢盆，就連鏟雪車都留下，等於他們不需再花一分一毫，即可開門做禮拜。看到這麼漂亮的教會，誰不喜歡？我真是替他們高興，希望教會會越來越興盛，為他們無限祝福。