嫁女兒是什麼心情？會哭泣掉淚嗎？女兒是我婚後五年才誕生的「愛情結晶」，她從小乖巧懂事，很小的時候就會自動幫我吸地毯、洗碗、洗家人的衣服，非常勤快；上大學後她不喝酒、不抽菸、不上夜店，也沒交男朋友。一畢業即順利進入職場，畢業六年來，服務的公司越換越大。每當我身邊的姐妹淘誇女兒長得漂亮，女兒知道了就會很「哀怨」地表示：「漂亮怎麼都沒人追？」

新冠疫情 爆發後，難有正常社交圈，想認識異性談何容易？眼看青春即將流逝，不得已，女兒去年二月開始使用網路交友軟體，沒想到就遇見了她的「Mr. Right」（如意郎君）。

去年十二月，男友向女兒求婚，兩人並計畫了今年六月的婚禮。

婚禮在距離華府 約兩個半小時車程的「川普酒莊」（Trump Winery）舉行。早上走進酒莊的化妝室，我彷彿走進了時光隧道，這樣的場景多麼像自己三十幾年前大婚的那個早上。

女兒聘請的造型師除了幫新娘、伴娘化妝造型外，「婆婆」、「媽媽」也享同等「福利」。化妝師七手八腳往我的臉上擦脂抹粉，最後黏上兩排假睫毛。我眨眨眼，像搧著一對小扇子，自言自語說：「這是我這輩子第二次戴假睫毛。」沒想到金髮造型師好奇追問：「第一次是什麼時候？」我不禁啞然失笑：「就是我出嫁時呀！」

婚禮在下午三點於酒莊的小教堂拉開序幕，牧師證婚後，家人與新人在教堂合影。然後大夥「開拔」（搭接駁車）到一英里遠的改建穀倉（交誼廳）喝飲料吃點心。

交誼廳外有個小湖泊，緊挨著廣袤的葡萄園，湖上還有一對白天鵝悠遊其間，風景煞是美麗。一對新人佇立在葡萄園的湖畔任攝影 師「擺弄」，留下一輩子回味無窮的美麗倩影。

下午五點，所有賓客從交誼廳移駕到旁邊的宴客廳。賓客找到自己的名牌入座後，伴娘、伴郎一對對入場，最後新人進場，該致詞的致詞後，大家開始吃晚餐。宴客廳的中央是舞池，六點半後，一旁的DJ開始播放熱舞音樂，一對新人和賓客隨著音樂起舞，好不歡樂。

記得我大婚那天，圍繞在身邊的親友和場合也讓我很歡樂，結果幾天後去攝影師那裡取錄影帶時，竟被攝影師數落了一頓：「沒看過哪個新娘像妳這麼開心的，沒掉一滴淚，真不像話！」

女兒的婚禮結束時，天色已暗。當女兒和她的新郎緩步走過兩排親友以仙女棒營造出的拱門，向親友告別時，冷不防一道閃光燈近距離打在我臉上，我意識到那是女兒聘來的專業攝影師，想捕捉我嫁女兒依依不捨的鏡頭，但此時我正開心得合不攏嘴，便有點困惑地扭頭悄聲問身邊的外子：「我這時是不是應該掉淚？」外子促狹地回我：「妳慘了，又忘了哭，待會要被攝影師罵了！」