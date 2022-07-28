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母親的微笑曲線

以薰

瀏覽臉書裡這些年偕母親外出旅遊、或在社區公園散策的照片，有些感慨；還能和我們到處旅遊的歲月，令人懷念。母親這兩年多因膝蓋術後恢復狀況不佳，暫時無法出門走遊了，臉書裡的母親沒有太多展顏歡笑的照片，但那張母親穿著學士服參加大學畢業典禮與我的合照，是我最喜歡的照片之一。

這一生受母親影響很大，她總在我需要時伸出一雙溫柔手。有時我揣想，我有所欠缺的面向，大概是因她太寵溺了，容忍我的不精進，甚至縱容我逃避卸責。我常以廚房容不下第二個女人為由，把烹飪交給母親；我的眼力差，女工不行，縫鈕扣都央求母親協助。母親是慈眉善目的萬應婆，有求必應。

從原生到婚姻家庭，母親總是默默承擔家務，她的大半輩子都獻給了家庭。但她說，此生最愉快的時光，卻是五十五歲升格當岳母、嫁出第一個女兒後踏上職場，在工廠擔任作業員的近十年。首次有「同事」出現在母親的生命裡，作業台上和諧融洽的氛圍，彼時的母親顯得開朗健談。只是快樂時光總是短暫的。

印象中母親的臉上很少有笑容，老爸老妹都曾問她：「妳快樂嗎？」母親的答案千篇一律：「有什麼好快樂的？」她的心情大多時候都是灰色。我們不解，比上不足比下有餘，日常波瀾總有浪靜時，即使風雨亦有過時，「若無閒事掛心頭，便是人間好時節。」多麼希望母親餘生之年，能放開胸懷，做個快樂的人。

滿腦子負面思想的母親常讓我懼怕和她說話，我擔心她一開口就止不住的咳聲嘆息，我們都好怕曾經憂鬱症的母親，會不會再度深陷情緒泥淖無法自拔，希望是我多慮了。

我們是平凡的家庭，沒有偉大理想的目標，但很認真地營造日常小確幸，這是快樂的泉源。今晚給母親來一碗心靈雞湯，外加一份餐後甜點，讓微笑曲線再現母親臉龐。

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