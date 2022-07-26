放眼世界各國的每一個大都市，極盡璀燦奢華者有之，仍然貧困落後者有之，兩者極端兼具者亦有之，但是倘若要論及世上之最，恐怕沒有任何城市能與「紐約」相提並論。

Hudson River中的「D」是不發音的，所以常見「哈德遜河」的譯文並不正確，應該稱之為「哈遜河」才名正言順。而在這條河上的曼哈頓 島，也正是四方冠蓋雲集，足以使紐約傲視群倫，登上舉世繁華之最的唯一不夜城。

走進紐約下城的華爾街，遠遠就能看到挺立在證交所前的大銅牛，它見證過多少股市的興衰，但那迎人的笑臉似乎也在告訴每位過客，莫要太在意市場短期內的起落，何不把眼光再放遠些，畢竟投資比投機更能有回報。

踱步沿著大路一直向北走，只見身旁的畫廊和咖啡店慢慢多了起來，風格各異的小酒館也逐一出現在眼前，不時還能經過許多復古建築內的小劇院，隱約傳進耳邊的音樂和歌舞表演聲，令人想像將有多少的明日之星從這裡誕生；沒有錯，這裡正是百家齊鳴之地，人文薈萃並包容兼蓄的蘇活區（SoHo）。

每年元旦經過匠心獨具的設計，倒數計時後從高樓落下的一片五彩繽紛，已是全世界人所注目的焦點，因而也使這個坐落在四十二街的時代廣場，成為國內外人所皆知的必到景點；廣場四周有寛闊的行人徒步區，形色不同的街頭藝人各自大顯神通，為攤販雲集處又多添了娛樂效果。

不論是在白天或晚上，紐約第五大道上連串成排的名店，就如同一座座燦爛眩目的銀河璇宮，永遠在世人面前閃爍出耀眼的光芒；Saks Fifth Ave是街中心著名的百貨公司，且不說平日裡的櫉窗就已妝點得花團錦簇了，每當聖誕節的假期前後，只見高聳的樓裡不時有人影在金光中晃動，歡聲笑語亦頻頻在空氣中流轉，華麗四射的大玻璃透出節日的喜氣。

對於音樂的喜好者而言，紐約毫無疑問是最吸引人的地方，除了有定期演出的卡內基音樂廳和林肯中心、無線電城，更值得一提的是舉世聞名的百老匯 。百老匯的劇院多散布在四十二街附近，巨大的看板下往往是人們難以決定的選擇；以「歌劇魅影」（Phantom of the Opera） 為例，從一九八八年在曼哈頓首演至今，已經超過三十多個年頭，當初首映中擔綱的演出者，如今也都已經垂垂老矣，但此劇仍然是歷久而不衰，不斷引領來自四面八方的觀賞者；此外還有許多改編自迪士尼，老少咸宜的童話歌舞劇，以及我特別情有獨鍾的歷史演繹劇，雖然每劇都所費不貲，但每次步出百老匯的那種震撼和嘆為觀止，都會令人感到值回票價。

夏天的中央公園 一直是紐約客的最愛，清晨在小路上慢跑的男女老少，樹蔭下推著嬰兒車的年輕母親，和路上漫步遛狗的悠閒行人，以及散坐在木椅上乘涼聊天的過客，形成了公園裡一道又一道美麗的風景。我尤其鍾情於雪地裡的中央公園，遠看那一片遼闊純淨的潔白大地，自己久已染俗的心靈彷彿也受到了洗滌；身旁有覆蓋著厚毯的馬車逐個駕過，在叮噹聲中逐漸消失在雪地的另一端，就如我們各自的人生，都無不滿懷著期待與希望，努力朝著不同的方向前進。我愛冬天裡的中央公園，它總是一次又一次，平添了我無盡的想像空間。

紐約，我的第二故鄉，先生與我生活了四十多年的城市，我想大聲的對你說：紐約我愛你。