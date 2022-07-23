從小在台灣長大，沒有自己的土地。二○○七年遷居華府後，住的是單一家庭房，前院後院都有很大空地。退休 學老圃，闢了幾塊園地，種植了一些瓜果蔬菜 。自己種菜好處多，可活動筋骨、可減少割草面積、還有自種自收的有機果菜吃。生平第一次種菜，沒想到遇到了大問題。

四、五月間春雨一陣接一陣，老天爺自動澆水，播種的瓜果蔬菜很快就發了芽，沒多久瓜苗長到半尺高，從育苗盆移到蔬果地，一切都很順利。到了六月，日頭炙熱，經常半個月一個月不下雨，蔬果地每天早晚都要去澆水。有次周末和兒子一家三口去露營，才兩天沒澆水，回來一看，葉子全都奄奄一息，趕緊澆了水才救了過來。我意識到，如果三五天不澆水，所有種的瓜果蔬菜一定都會乾死。老圃不能出外旅遊，要守在菜園裡給蔬果定時澆水，這是當初沒想到。

性喜旅遊，為了吃有機蔬果犧牲了喜愛，豈不是得不償失。有問題正是考驗自己能力的時候，在台灣教過電機自動控制，給蔬果園設計個自動澆水系統應該不是難事。坐而言起而行，我立刻上網搜索自動控制系統材料的供應來源，在亞馬遜購物網站找到了二十四小時定時開關、交流一百一十伏電磁閥，和雨水收集桶的廠商，整個自動澆水系統的材料費，加起來不到80美元。

幾天後貨到齊，自己動手開始組裝系統，先把原來的澆水管改接到五十加侖儲水桶出水口，另一端接到電磁閥入水口，電磁閥的出水口連接一條水管，拉到果菜園，塑料水管在園裡繞一圈，終端用一個蝴蝶夾鉗住，每隔半呎用電鑽鑽個洞，讓水能在定點流出。再把定時器連接上電磁閥，花了半天時間，自動澆水系統組裝完成。萬事俱備，就等下一場大雨把雨水收集桶裝滿。

一周後終於等到一場午後雷陣雨，暴雨 下得又快又急，我披著雨衣，高興地看著雨水收集桶很快就接滿了水。那天過後有幾個艷陽天，正是測試自動澆水系統功能的好時間。二十四小時的定時開關有四十八個按鍵，按下一個按鍵可開半小時電源，啟動電磁閥。我按下了早上八點和晚上七點的按鍵，一天兩次開啟電磁閥，澆水半小時。那天傍晚，我耐心地等在蔬果園邊監看，果然，一到七點，電磁閥開啟，桶裡的水流到蔬果園，到七點半，水閥準時關閉。系統測試成功了！教了多年電機自動控制課程，終於有了一次實用機會，心裡很高興。

沒想到兩三天後又來了問題。滿滿的一桶雨水收集桶，出水口流量太大，不到三、四天就流光光，好不容易完成的一個自動澆水系統只能用個幾天，出去旅遊時間還是要受限，和我當初設計要求不同。

依我受過的邏輯思維訓練，很快就找到了解決問題的方案。很簡單，再網購一個五十加侖雨水收集桶，兩個桶並聯在一起，等於一個一百加侖的雨水收集器，收集的水量加一倍，澆水一星期足夠。我把原來水桶的直通出水口改裝成三通，一頭接到新購的水桶。幾分鐘時間，改良後加大容量的新澆水系統完工。

隔幾天，兒子打電話來：「爹地，學校放暑假了，我們一起到維州海邊度假一星期。」我說：「沒問題！」