我擁有私家車，差不多有六十年的歷史，無論新舊車都曾擁有過，包括歐美和日本車，從未見過車廂內的頂篷會脫離，即使我後期做汽車 銷售工作，也未曾見過。

上星期天，無意中發現我二○○七年的本田 雅閣車廂近後車窗處的布頂篷居然無緣無故脫離，讓我感到非常意外。

我這部超過十年的本田房車雖舊，但保養很好，車的內裝一切如新，包括座椅，而且從未有過車禍 ，車篷布頂居然無故脫離，真是匪夷所思。布篷既然脫離，非常難看，當然要處理，以我從事車行多年的老行尊，居然一時想不到該拿去什麼地方修理？連這布頂篷英文的專有名稱是什麼都說不出來，如果不知道，相當尷尬，尤其生活在說英語的地方，如何去查詢？唯有不恥下問打電話給老朋友，結果有了答案：原來「車篷頂」英文是Headliner，專門做車篷頂的地方英文稱：Upholstery Shop。

一般人對車子有任何毛病，總會到汽車經銷商的修車部求助，他們當然有辦法處理，但你的代價就大了，他們並非萬能，他們會把你的毛病找專門店處理，你的費用便會加倍，很是不值，如果肯自我做點功課，自然會節省一筆，道理很簡單。

大家都知道，要找便宜，當然要貨比三家。當下我先裝傻，致電本田汽車公司修理部問價，連工包料要六百五十元，還要兩天時間。於是上網查詢兩家Upholstery Shop，連工包料要價分別是三百五十和一百五十元， 跟修理部的報價相差很大。為了尋求真相，先預約好最便宜的一家面洽；原來是一個修車房的附屬店，只有一西裔老翁當值，現場骯髒，雜亂無章，根本沒有工地，價錢雖便宜，我對他們難有信心，於是作罷。

預約另一家，駕車按址前往，此店居然在民居區內，地址不詳，可能是一個山寨店，不知所謂。

結果來到第三家，此家是舊車房改裝，有正式門面，裡面堆滿此類工作材料，他們也兼做汽車布或皮座椅，由兩名墨裔老漢主理，經他檢驗後，連工包料要價三百七十五元，並可即時開工，可以在三個小時完工。看上去他們頗有經驗，贏得我的信心，於是成交，當下我和內子把車留下，步行去享用下午茶，約定三個小時後回來取車付錢。

果然三個小時後，汽車布篷頂修整完畢，煥然一新，物有所值。這時瞥見一部來自一家名廠汽車公司服務部的客貨車，放下一張汽車皮座椅，交店家修整，我和內子相顧而笑：「那擁有這汽車座椅的客人，口袋一定會大出血了！」