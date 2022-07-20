圖/久彌

看過很多山裡的野生動物了，但穿山甲還是第一次這麼近距離接觸。

我曾懷疑園裡有些斜入的深洞是穿山甲挖的， 早年還曾試著用水去灌，想把牠逼出來，以驗證我的想法，但都徒勞無功，以至始終緣慳一面。後來才知道，穿山甲的洞只當天用一次，第二天到那裡，晚上要歇宿時就再挖一個，雖說居無定所，倒也挺瀟灑的。而牠拋棄的那些洞就造福了其牠小動物，尤其是烏龜和蛇。

早晨，老伴從樓下匆匆趕上來，說：「快來看兩隻穿山甲，在窗外花叢下，挖來挖去不知做什麼？」我在園裡新種的草花經常被連根挖起來，好像被檢視後，就又順手拋在洞旁，我得再種回去，很是惱火，而我苦於不知道是何動物幹的，就認為是松鼠，因為常見牠們在地上挖和埋乾果之類的東西，可是沒有眼見作案，不能為憑。

這次我想，也許是穿山甲幹的，就匆匆帶了相機，要去捉賊存證，但據我追蹤觀察，牠們只是把地表的落葉和雜草翻起來找蟲來吃，牠們不是草食動物，對花草沒有任何興趣。

很意外的是，牠們對我視若無睹，也許是有恃無恐，竟在我面前跨過走道，進入另一花草叢，繼續牠們的覓食行動。我尾隨直到牠們沒入林中，都不見有任何可疑行為，所以牠們不是挖我新種草花的罪魁禍首。

穿山甲的甲構造真的很好，從頭到尾層層相疊，環環相扣，遇險時尾巴和頭都可縮入體內，背部的甲片則拉開，全身捲成一個緊緊的硬殼球，使要吃牠的動物無從下口，拿牠們無可奈何，但對人來說這並不是問題；二次世界大戰時，美國物資很缺乏，人們束緊腰帶，肉食不足時，常捉穿山甲來吃，在德州 尤其風行，因此有人挖苦說，那是當時的德州牛排；產牛州，而以穿山甲為食，確實是很窘困的。現在牠們安全無虞了，可以有真牛排吃，誰還吃牠，老美並不把牠當山珍海味。

誰挖我新種的草花，雖還仍是懸案，但能在自家庭園近距離觀察穿山甲的自然行為，這和在動物園 看到的感覺就大不一樣，而且可說認識了一個新山友，也可算是山居又一收獲。