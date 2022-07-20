我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅5秒 北加奧克蘭華人Uber司機家門口遭槍殺

彭博：封城封怕了 中國1.5萬富豪掀移民潮

穿山甲

久彌
圖/久彌
圖/久彌

看過很多山裡的野生動物了，但穿山甲還是第一次這麼近距離接觸。

我曾懷疑園裡有些斜入的深洞是穿山甲挖的， 早年還曾試著用水去灌，想把牠逼出來，以驗證我的想法，但都徒勞無功，以至始終緣慳一面。後來才知道，穿山甲的洞只當天用一次，第二天到那裡，晚上要歇宿時就再挖一個，雖說居無定所，倒也挺瀟灑的。而牠拋棄的那些洞就造福了其牠小動物，尤其是烏龜和蛇。

早晨，老伴從樓下匆匆趕上來，說：「快來看兩隻穿山甲，在窗外花叢下，挖來挖去不知做什麼？」我在園裡新種的草花經常被連根挖起來，好像被檢視後，就又順手拋在洞旁，我得再種回去，很是惱火，而我苦於不知道是何動物幹的，就認為是松鼠，因為常見牠們在地上挖和埋乾果之類的東西，可是沒有眼見作案，不能為憑。

這次我想，也許是穿山甲幹的，就匆匆帶了相機，要去捉賊存證，但據我追蹤觀察，牠們只是把地表的落葉和雜草翻起來找蟲來吃，牠們不是草食動物，對花草沒有任何興趣。

很意外的是，牠們對我視若無睹，也許是有恃無恐，竟在我面前跨過走道，進入另一花草叢，繼續牠們的覓食行動。我尾隨直到牠們沒入林中，都不見有任何可疑行為，所以牠們不是挖我新種草花的罪魁禍首。

穿山甲的甲構造真的很好，從頭到尾層層相疊，環環相扣，遇險時尾巴和頭都可縮入體內，背部的甲片則拉開，全身捲成一個緊緊的硬殼球，使要吃牠的動物無從下口，拿牠們無可奈何，但對人來說這並不是問題；二次世界大戰時，美國物資很缺乏，人們束緊腰帶，肉食不足時，常捉穿山甲來吃，在德州尤其風行，因此有人挖苦說，那是當時的德州牛排；產牛州，而以穿山甲為食，確實是很窘困的。現在牠們安全無虞了，可以有真牛排吃，誰還吃牠，老美並不把牠當山珍海味。

誰挖我新種的草花，雖還仍是懸案，但能在自家庭園近距離觀察穿山甲的自然行為，這和在動物園看到的感覺就大不一樣，而且可說認識了一個新山友，也可算是山居又一收獲。

德州 動物園

上一則

「我沒空」的自述

下一則

好婆婆妙媳婦

延伸閱讀

《老物件情懷》樟木的氣味

《老物件情懷》樟木的氣味
德成行年中促銷 優惠最低至5折還有贈品

德成行年中促銷 優惠最低至5折還有贈品
NBA／等不及轉推打臉看衰者 湯普森奪冠後全力翻舊帳

NBA／等不及轉推打臉看衰者 湯普森奪冠後全力翻舊帳
養生／3肺部復健 改善長新冠

養生／3肺部復健 改善長新冠

熱門新聞

蘇格蘭一間畫廊宣布，發現梵谷一幅先前不為人知的自畫像，這幅藏在另一幅畫作後面的肖像，左邊耳朵部位完好無缺。(Getty Images)

隱身的梵谷自畫像 137年後蘇格蘭畫廊用X光發現

2022-07-14 13:42
莫言。(中新社)

這些作品真不是我寫的…莫言：快把自己「孩子」領回去

2022-07-13 04:23

悲欣交集的暑假

2022-07-14 02:02

改變一生的暑假

2022-07-17 02:02
作者小時候和爸媽、叔舅、姑姑等家人一起出遊合影。

《老照片說故事》人生的確幸

2022-07-13 02:00

竹筍的味道

2022-07-16 02:00

超人氣

更多 >
為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」
馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛

馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛
調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死

調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死
知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺

知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺
不捨16歲兒離家 爸媽在自家院子蓋「組合屋」給他住

不捨16歲兒離家 爸媽在自家院子蓋「組合屋」給他住