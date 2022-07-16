周末去中國超市，看見了鮮筍，細細長長的，紫褐色的外皮。

來自江南的我，對筍有著特別的偏愛。在國內的時候，我們家的餐桌上幾乎天天有筍，除了冬筍、春筍和鞭筍，還有隨處可見的筍乾。到了美國，有許多年連筍的影子都未見到。後來我們搬遷到了美東，這裡中國人多，中國超市也多，有時在中國超市看見冬筍，說是從國內空運過來的，七美元一磅，買了回家，當成山珍佳餚很珍貴地吃。

筍出身名門，它的母親是竹子。英國 學者李約瑟曾經高度評價竹子，他說：東亞文明乃是「竹子文明」，在中國文明史中，竹子占有重要的一席之位，這可以從古代竹簡說起。

關於竹子，文人騷客留下眾多讚美的文字。它中空外直，虛心有節，與梅、蘭、菊並稱為四君子；它傲立冰霜，四季常青，與梅、松並稱為歲寒三友。儘管筍出自於名門世家，但是它能上能下，可以貴為貢品，亦是尋常百姓家的餐桌常客。

竹子還沒有長出地面時，挖出來就叫冬筍。冬筍是竹筍之王，胖胖的身子，黃色的外皮，豐腴圓潤。一顆冬筍剝去了層層筍衣，只剩下一小段，潔白，幼嫩，飽滿。

筍的最佳搭檔是肉，筍會吸附肉的油膩，使得自身更為可口，又能提升肉的鮮味，是相輔相成的關係。筍可切絲、切片或者切塊，可煎炒、蒸煮或者熬湯。比如冬筍絲炒肉絲，是我們家的傳統年菜，一筷夾起切得細細的筍絲和肉絲，送入嘴裡，脆爽的筍絲和嫩滑的肉絲在咀嚼中相互交融，鮮味充溢唇齒；再比如醃篤鮮，是鮮的最高境界，筍和肉一起小火慢燉，砂鍋發出「篤篤篤」的聲音，湯白汁濃，鮮香瀰漫，醃篤鮮是一道有聲音、有味覺的菜名。

春天，竹筍長出地面就叫春筍。雨後春筍，作為自然界最為生機勃勃的場景，已經成為耳熟能詳的成語。春筍破土而出，比起養在深閨的冬筍要長得苗條些，外皮的顏色也更深，是初長成的佳人之態。春筍最是鮮嫩，有「嘗鮮無不道春筍」之說，我們家最常做的春筍是油燜筍，鹹甜脆嫩，鮮絕春蔬。

夏令之時，鞭筍登場。鞭筍更為苗條修長，外衣紫褐，我們在超市看見的也就是鞭筍了，歡歡喜喜地買回家來，打算也做個油燜筍。

一把鮮筍，先生幫著去皮，若是一層一層地剝皮，也是十分費時，先生在網上學得新法，對半切開，便可一下去除所有筍衣，露出潔白如玉的筍體。

筍要在水裡先煮十五分鐘，去除澀味，美國的竹筍澀味較重，許是水土不服的苦澀。然後將筍用刀拍扁裂開，切成段，用熱油翻炒，加醬油和冰糖燜煮收汁。

許久未吃的新鮮油燜筍出爐了，色澤金黃油亮，入口脆香鮮甜，有著久違的故鄉的味道，我的味蕾和情緒都得到無比的滿足和享受。

不過美國的竹筍的後味還是有一絲去不掉的澀味，我想，也許就如身處異鄉他國的我們，即便看上去生活鮮亮，但是內心深處還是有難以去除的一絲澀味吧！