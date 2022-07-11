盼望著，盼望著，盼望了兩年多，終於，我們預定的這班遊輪啟航的日子到了。

先生推著帶座椅的助步四輪車，我倆排在行動不便的乘客隊伍裡。過了安檢之後轉到辦理登船手續的櫃台前，交出各類文件，手續順利完成，我們兩老走在銜接遊輪的過道上，先生穩穩地推著車走，我則嘰嘰喳喳、滿面春風的陪在他身邊。

終於踏上久違的遊輪，設施應有盡有：有四個大型游泳池，附帶十個水柱按摩浴池；二十間餐廳、有孩童遊樂園、戲院、音樂廳，還有各種球類及健身運動設施等。

最別緻的是第八層有一個露天的中央公園（Central Park），種滿各色花草樹木，幾棵樹幹上更栽種蝴蝶蘭，與圍繞著的花卉爭艷，綠意盎然。人們走在曲折迂迴的小路上，跨過小小拱橋、穿過紫藤花棚，抬頭可以仰望蔚藍的天空。我們喜歡坐在紫藤花棚下喝咖啡 ，或從Park Coffee裡端出新鮮味美的餐點，在公園裡找張輕巧的桌椅坐下進餐，花前樹下，心曠神怡。

工作人員曾說，樹叢裡長年居住著一些小小鳥，偶爾也會有鳥輩從外飛來歇息，我們還看到一隻海鷗從空中降落，在樹梢梳理羽毛，還發出「嗷、歐」的叫聲，帶給我們驚喜歡笑。

遊輪上有一區稱為Boardwalk，是熱鬧的海灘模式，有賣熱狗和脆餅、漢堡、糖果冰淇淋，還有啤酒屋等等，木板道上有旋轉木馬、桌上遊戲，船尾還有一個露天的水上表演廳，舞台上架設高空跳水，中間穿插水上舞蹈，還有高空走單索等，節目非常精采。

遊輪上有一座可容納一千三百人的戲院，定期上演百老匯舞台劇 「貓」，另有個人表演，印象最深的是一位腹語人士，他可以讓他的一隻手、兩隻腳、一個木偶和他自己一共五個角色搶著說話，太神了！

三樓有冰宮的溜冰表演以及許多小型的音樂廳，從熱門音樂到鋼琴獨奏，乘客們各選所好，盡情享受。

上遊輪之前，心裡還有點忐忑，不知在遊輪上會不會有疫情爆發，兒子千叮萬囑要我們時時戴口罩 、勤洗手、避免與他人密切接觸，我們唯唯諾諾。第一天在進航站樓時大家都戴著口罩，上了遊輪亦如此。但是第二天開始就人人自我解放，戴口罩的乘客真是寥寥無幾，無論是在戲院，或是人擠人的音樂會，就是無人戴口罩，先生和我是選擇性的戴口罩。

按照遊輪公司的嚴格規定，應該說安全指數甚高。有天，擴音器裡傳出船長的通告，說是有一間船艙因確診而封控，大家聽了沒有特別的反應，無甚稀奇，毫不緊張。

只有一間確診嗎？有人問，想來未必，就拿與我們同遊的親戚來說，在第五天時他們說感冒了，症狀是頭疼、流鼻水，我們不以為意，仍然朝夕相處，親密接觸。回家以後，他們的測試結果竟然是陽性，只好在家自我禁閉。我們兩老呢？慶幸無恙。

這班遊輪有一道特別美麗的風景，就是乘客之間非常友善，面對面相遇總是微笑點頭，哈囉一聲；商場裡有對來自加拿大的老夫婦與我們屢屢相逢，暢談數日﹔餐廳裡與鄰座成為熟朋友；咖啡座對面的乘客與我們談咖啡之道等等。而年輕人對老年人則是特別尊敬和照顧，等候電梯時，只要是見到用助步車的老年人，必定禮讓他們先進電梯；在擁擠的自助餐廳裡，若有老年人在尋找座位，必有人挪出空位請他們同坐。

這次七天的遊輪之旅一晃就結束了，依依不捨地回到家，然後我立刻預訂了下一班遊輪。

盼望著，盼望著，再過三個月我們又要上遊輪了。