時序邁入五月中旬，縱然本學區 的高中仍然正常上課以便兩周後譜下這個學年完美的休止符，但是次子在第十二年級中除了樂團的高中課程以外，其他所選擇的內容均是大一程度的AP學程，而且大學工學院的入學通知也早就送達且確認接受，次子尚免於參加高中期末考試，所以可謂是已經實質自高中畢業了，只欠畢業典禮時戴上高中的方帽子，將「流蘇」（tassel）從右方移至左方的儀式罷了。

這些天他大部分時間都在家中廝混，而過去一年來準備SAT考試、AP考試、忙於申請大學的文書、做義工、等待大學放榜等「備戰」和「作戰」的緊繃心情，也頓時放鬆了下來。

日前次子提到他們高中同屆畢業總成績第十名的好夥伴，在四月底時因為先前日子曠課過多，必須接受學校ISS的處分，我還笑說，這名準高中畢業生已經預備向德州 大學奧斯汀校區報到，好開展另一階段的新生涯，一顆雀躍的心早就飛出高中校園了，學校當局還有必要如此嗎？

我第一次聽聞ISS（In-School Suspension，應該翻譯為「留校察看」）一詞，是發生於長子就讀初中之時，源於他在男生廁所內，看到一位同窗用潮濕的手指在洗手台上方的大玻璃鏡面上作畫展示藝術天分，長子觀後也一時手癢，加入行列。說時遲，那時快，一位老師正巧進入廁所目睹此事，隨即將兩位現行犯扭送校長室。

校長室發了一張ISS通知給家長，通知上明確選定某上課日的全天作為ISS之處分執行日期，意即長子當日到校後必須逕向校長室報到，學校會安排接受ISS的學生到一間指定教室待上全天，並與其他同學隔離直到當日下課為止。每位接受懲處的學生當天原先的任課老師，會事先照進度安排相關作業，好讓學生在隔離期間不中輟學習。我們在問明長子原委後，提醒他坦然接受處分，下回不可再犯了。

豈料長子在高中十一年級上學期，因一次調皮搗蛋的行徑，讓他再次接獲ISS的處分，這還是我和行政副校長和校長歷經兩輪談判，經過「減刑」才獲得兩周ISS的「恩寵」。長子對此次的不當行為深有悔意，加上申請大學的準備和相關考試在即，兩周內長子攜帶了手提電腦和筆記本，前往學校指定場所默默地做功課和看書，好履行ISS懲處所需的天數。

而對於長子第二次的光臨，又恰逢少年維特的煩惱抑或青春期荷爾蒙作祟時期，所以ISS的氛圍和初中時期大有不同，許多接受處分的學生並不設法去完成任課老師指定的作業，卻是選擇打盹，打線上電動玩具，或發呆。倘若在值班監督老師的勸誡下，學生依然故我，則值班老師可以通報並延長該生ISS的天數，早知如此又何必當初呢？

持平而論，籠罩於潛在槍枝暴力陰影下的美國校園，學校教職員依然盡心盡力地付出指導，並且一直尋求在兼顧人權、適當的尊重下，執行合理紀律的處分，好讓犯過學生銘記教訓，ISS即為一種對中低等程度犯行的懲處。固然我因長子先前的不當選擇，對ISS有較一般華人家長更深入的理解和感觸，在此也借報端一角，為美國十三年義務教育 （含幼兒園）的老師和教職員們加油打氣，繼續為一代又一代的新血作育英才而奮鬥。