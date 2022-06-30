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飲食之國

李麗珠

曾經有朋友跟我說，無論遇上多麼挑食的人，只要到義大利，就幾乎找不到任何難吃的餐館。先生與我多年來頻繁進出義大利，深深感受到此言不虛。

避開天寒地凍的時候，歐洲人多中意於戶外進食，義大利人尤其如此；於是不論是行經任何地方，常常可見上有格子布的小餐桌，或在並不十分寛敞的巷弄裡，或在放眼一片遼闊的大湖邊，不是整齊排列在古老樸實的街道旁，就是散落在花樹濃蔭下的草地上。境由心造，我們雖然身在飲食的當下，更享受的卻總是那分寧靜與祥和。

切成小片的硬長麵包抹上蒜汁，微烤後加入淋了橄欖油的番茄粒，另隨意撒上一些綠色點綴，這是我們每次必嘗的平民小食；在盛產磨菇和白蘆筍的季節裡，任何大餐都少不了這兩種配料，且看那上桌仍漬漬冒著熱氣的烤牛排，還有那金黃脆口的大片薄豬排，甚至是由龍蝦領軍的各色海鮮拼盤，也無一不以菇類及白蘆筍為裝點配菜。它們不只是香醇美味，也自有其灑脫的個性，就如同一束束甘草，從不與任何植物爭取生長空間，只默默的在世上盡一份本能。眼前排列的美食每每令我神往，而好滋味的背後也更加深我對自己的期許。

馬可波羅把古中原的麵條引進義大利，而它們經過多個世代的淬煉，又衍生出各式各樣的麵食文化，每以不同的形象出現在大街小巷，久已成為義大利獨特的國民美食。

我尤其鍾情於軟硬適中的寬條長麵，上面澆有濃郁的大蒜和番茄醬汁，吃時再灑些細細的起司粉，末了拿麵包把盤內剩汁一併解決，這使我想起在台灣時媽媽常做的炸醬麵，戚戚然有感於歲月流逝，卻又別有番滋味。

母親自小生長於釀酒大戶，父親書桌底下也常有一罈子酒，我多少遺傳到他們的酒膽，卻唯獨缺少他們的酒量。走遍義大利，葡萄酒倒是比礦泉水還便宜，且不說吃牛肉要配紅葡萄酒、吃雞肉配白葡萄酒，就連吃塊披薩餅，也要來一杯啤酒才夠味兒！

米蘭近處有一條長長的運河，古時候是貨物的運輸集散地，如今河的兩邊攤販四集，酒屋和咖啡館一個緊挨著一個，每天在接近Happy Hour的黃昏時刻，人頭就開始四處鑽動，人手一杯特別調製的雞尾酒，配上任由取用的自助餐，連稅只需十歐元左右，且不要忘了歐洲是不興付小費的；這裡到處有人人都能負擔的飲食，是我們最樂於見到的景象，偶而參與其中也就不在話下了。

可怕的疫情連年不絕，烏克蘭的戰火久久未熄，天地何其不仁，頻以萬物為芻狗；內心只盼眾神终以蒼生為念，讓世界能夠及時否極泰來，先生與我也早日再訪我們念念中的飲食之國。

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