「不怕生壞命，只怕改壞名」。名字除用來識別身分，有時也很重要。

嬰兒出生，第一件事就是給他取個名，藝人、作家出道，也先要改個藝名或筆名，有人甚至要請師傅指點，查過字形筆畫與陰陽五行無沖剋，字義發音無忌憚才放心。

而姓，則是追溯家族血統、推算民族起源最原始的方法，如以-sson結尾的姓多是冰島人；-sen是丹麥或挪威人；-ian與-yan是亞美尼亞人等。姓還可以透露祖先的宗教信仰，如Singh和Kaur是印度 錫克教男女的姓；而以-berg -stein、-man、-witz為結尾，或有財富（Gold-，Silver-）等字眼在姓氏內的，則多為猶太人。同樣，採用英文版聖經中的名字為己名的，多是基督教後裔。

在歐洲，一個帶有連字的姓，多為英國 有錢貴族的後裔。據說從十五世紀開始，富有的家族、尤其是沒有男生的貴族，結婚都會聯名；有些伯爵和領主，也會把國王所賜的地名作為姓氏的一部分，所以見到一個有很多字連貫起來的姓，多是歐洲貴族的後人。

在階級觀念根深蒂固的印度，更可從姓氏推斷所屬的種姓階層。因為此種姓是世襲的，代代相傳無法改變，為免被歧視，不少基層家庭因而改姓。有趣的是，也有高階級的人試圖改用基層的姓，以取得工作和學業上所謂「reservation」的優待。

改姓換名其實非常普遍，世界各地大部分女人婚後都跟老公姓，就算太太不改，或用連姓（例如特首林鄭），子女仍多從父姓。當然例外的也有，我在東京居住時，女兒有位同學的爸爸常有點自卑，原因是他娶了大企業家的獨生女，婚後被迫跟太太姓，不過在外父逝世後，終於雲開見月，做了這企業的CEO，再也不自卑了。

我爺爺那代，很多美國華僑都是買假出世紙來的，所以都曾改姓，就連不少當地美國人，因為他們的祖先從歐洲來到紐約入境時，姓名是由不同海關人員翻譯的，所以同一家人的姓可能被改成不同拼寫法，這種現象也發生在我媽媽身上，五○年代她從內地到港時，她的英文姓，由人口登記員拼寫，串法就與她的兄弟不同。

改名更為普遍，我在香港讀書時，大多同學都有英文名，唯我例外。移民美國時，因我的英文太差，也沒有改英文名，幸好我的中文名很易發音，改與不改不成問題。

近年民族主義興起，最近有位從上海來的留學生，在校際PodCast比賽獲得冠軍。她PodCast的主題是說，用了多年英文名後，現在考慮改用中文名，以回歸中國人身分，即時得到很多聽眾的共鳴，今後也許較少人中國人用英文名了。

改姓換名各有不同的需求和目的，但都可能帶來麻煩。不久前我們要從美國回港，熔斷時去泰國 「刷洗」，太太因為針紙用的是婚前的名字，與婚後護照上的姓名不同，就不獲泰國批准入境。媽媽亦有類似問題，她婚前的姓在某些證件上做了「中名」，而另一些證件卻無中名，只有婚後姓，或仍用婚前姓，一塌糊塗，被養老金局追問，現在還不知怎麼辦。

世界漸趨男女平等，婚後女方不再改姓已成新趨勢，但孩子應否仍從父姓呢？我提議不妨扮一回英國貴族，讓孩子們用連姓。