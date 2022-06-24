最近我們常去住家附近的百年公園繞湖走路運動。公園裡，除了看藍天、綠樹、流水和成排烏龜出來曬太陽外，我們還會看到一些釣魚 客在岸邊垂釣。這天好特別，我們看到一個男士，頭頂著遮陽帽，一人獨坐在小船上，好整以暇地在湖中釣魚，我看他怡然自得的樣子，覺得好美，於是上前問他是否可以拍個照？他除了欣然答應之外，還和我聊起。他笑說，這船是他自己的，到現在只釣到一條魚。他一提到只釣到一條魚時，就讓我想起約五十年前我和先生剛來美國的一些舊事。

先生一到美國念研究所時，學校裡有很多同學也是從台灣來，相處久了，結交一些個性相近，談得來的朋友。先生有位好朋友，很喜歡去學校附近的傑佛遜港釣魚。我記得最清楚的是，他每次釣到魚後，馬上把魚清理乾淨，放在冷凍櫃裡，這樣他不僅能享受到釣魚樂趣，同時也省了不少買魚的錢。

今年四月初，我們有機會去義大利 北部的萊科湖遊玩，萊科湖以盛產各種鱒魚著名。當我們預備搭船去遊湖時，也看到不少人在湖邊釣魚，其中有一個人特別讓我好奇，他站在離湖邊不遠的湖裡，除了手中握著一根釣竿外，身旁還立著一個鐵架子，鐵架上有一個大水桶、一個撈魚的網和一根正垂在湖水裡的釣魚竿。我在想，他應該是可以眼觀四方，留意釣竿動靜，還能耳聽魚在水裡的聲音，可惜我不會說義大利話，不然我真想上前問他，你今天釣到多少條鱒魚？

再有一次，先生和我在百年公園，看到一個先生在湖邊堤壩上釣魚，接著在離他大約十呎左右，靠近湖心這頭，又看到一隻好大的蒼鷺站在那。當時我們很好奇，就停下來和那個先生聊，他告訴我們，那隻水鳥和他已經並立好長一段時間，更有意思的是，我們聊天時，那隻蒼鷺好像是個局外人，對我們的談話根本無動於衷。

聊了一會後，那先生正要說，這隻大鳥好像是要跟他比賽，看看誰先捕到魚；就在他話還沒說完時，我們看到那隻大鳥的長喙，突然往水裡一伸，沒一會兒，這隻大水鳥的嘴裡早已咬著一條魚，露出水面來，我們只有眼睜睜地看著那條可憐的魚無聲無息地被那隻鳥吞進肚裡。當我們很訝異地，看完這整個過程後，再回過神來看看這隻蒼鷺，牠好像對這場輸贏比賽完全不在意，只是靜靜地站在那裡，無視我們的存在。

我們經常聽人說「仁者樂山，智者樂水」，但我現在還真不確定，喜愛釣魚的人是不是也算是智者？不過我現在是這樣想，喜歡釣魚的人是不是智者，那就看讀者您，用什麼角度來看了。