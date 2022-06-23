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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

對症下藥

曾華容

四年前某天，忽然發覺後頸部與下髮際之間有粒小紅點，奇癢無比，愈抓愈癢，只好去買止癢藥膏擦，心想：是不是皮膚破皮，沾到燙髮或染劑的化學藥品所致？為防止用手去抓，買OK繃貼上，沒把它放在心上，沒想到幾個月過去，又長出三、四個小紅點，皮破紅腫。日夜受其困擾，心神極不安寧，才驚覺事態嚴重。

家醫說，濕疹是一種最常見的皮膚疾病，大部分濕疹大致可分為急性和慢性。最初症狀會發癢、發炎、紅腫、組織液滲出、脫屑症狀的皮膚疾病，都可以算濕疹；如果發展到慢性階段，取而代之的是皮膚皺紋的生成或者皮膚變厚甚至可以看到鱗屑和色素沉著。濕疹不會傳染但很難根治，外在的誘發因子或免疫力差時，又會復發。

濕疹看起來不雅觀，曾在台灣南部長大的我，酷暑烈日下常長痱子，都沒抓破皮變成濕疹；來美國這麼多年，也沒被花粉困擾而打噴嚏、咳嗽、流鼻涕過，怎料上了年紀，竟莫名其妙皮膚發紅、瘙癢不止、坐立難安，令人抓狂。自以為免疫力不弱的我，難道身體出狀況？

家醫介紹我去看皮膚科，我依約前往診所。由皮膚發紅、伴有結痂、剝落的徵狀，斷定是濕疹，醫師開藥方，取樣本去測試，並囑咐早晚只能擦兩次藥膏，三周後停止不要再擦，並要回去複診。

化驗結果出來排除皮膚癌，鬆了一口氣，但藥擦過後，傷疤仍未癒，皮膚癢得控制不住想抓，醫生只好換了另一種藥膏並加開了一種液體藥水，交換使用。也許濕疹太頑強，像拉鋸戰，時好時壞，最後還是敗陣下來，未見好轉於是心中萌起換醫生念頭。

接下來發生世紀大病毒、下令居家避疫。疫苗尚未出來前一直躲在家，也不敢就醫。為止癢避免去抓，只好貼上OK繃，擦上一些未用完的止癢膏。緩不濟急下，打完兩針疫苗，第一件大事就是上網另找醫生。終於找到離家近、來自新加坡的華人黃姓女醫師，溝通沒問題，可以完全了解病況。初診時黃醫師幫我打麻藥，刮掉結痂，有一處傷口太大縫了四針。為想確知是否與敏感有關，要求我去做十六種不同的血液測試。

每天擦藥前，外子用手機拍下照片存檔，比較下，每天都有改善，心喜且肯定黃醫師開的藥方。三周後，血液測試結果報告出來與敏感無關，拆線後她說：「我再開藥單給你，是一瓶藥用洗髮精及一條藥膏，這兩種藥方的價錢都不便宜，藥效極強。」

兩周後竟然皮膚不紅也不癢、幸好只長在右下髮際間，沒留下疤痕。藥到病除，愁慮盡消，一掃心中陰霾，至今已一年多，不見病情再復發，能以愉悅的心情快樂過每一天，真是莫大感恩。很幸運遇到良醫，才免除四年來濕疹對我造成的煩躁及精神困擾。

濕疹要及時發現、及時治療，除保持皮膚清潔、防止感染，盡可能避免不良刺激，如熱水過燙、劇烈搔抓及少吃刺激性食物，保持均衡飲食和充足睡眠，維持運動習慣並增強免疫力，也不要給自己太大壓力。

人老怕病來磨，為避免日後再復發，有些病可以拖，但有些病卻不能延誤，希望老人不要忌醫，更不要在醫生沒開處方下，自己亂買藥服用。

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