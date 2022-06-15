現在的貓吃三餐更簡單了，超市裡賣的貓糧種類繁多，小小顆粒，易存放、易餵食。飯點時間，舀出幾勺，放在貓食碗裡便是一餐，貓罐頭也價廉物美，存上一箱，可以隨時打開給貓加餐。

我家的小貓泡泡有點挑食，牠除了乾糧、罐頭和貓點心這老三樣外，對別的吃食常常不屑一顧，水煮三文魚和雞胸肉等美味擺在面前，牠一聞就毫不留戀地轉身離開，偶爾還回頭嫌棄地看我一眼。父親與我們同住，他會給小貓餵紅燒肉吃，誰知小貓不賞臉，聞後扭頭就走，父親笑罵道：「真是隻小傻貓！連紅燒肉都不知道吃。」

父親養過貓，名喚「貓小三」， 排行在我和妹妹之後，那貓葷素不忌，尤愛紅燒肉。那個年代，在國內沒有貓糧和貓罐頭，物質並不富裕，我們吃什麼，貓小三就吃什麼，牠會吃米飯、紅薯、饅頭，甚至會喝粥。父親疼愛牠，常常去菜場小攤上買了一指長的小魚，耐心地用小火焙乾，再用鍋鏟壓碎，拌在米飯裡給牠吃，牠會邊吃邊發出讚嘆的啊嗚啊嗚聲。

那個年代也沒有冰箱，家家戶戶每天都要去買菜。貓小三非常聰明，知道好東西是從父親提著的菜籃子裡來的，牠就每天清晨邁著小步跟著父親去菜市場，到了街上人多的地方，牠會離開父親掉頭慢悠悠地往回走，然後在附近閒逛，等父親的身影在巷口出現，牠就迎上前去，踮起後腿，扒在菜籃的邊上，先行檢查一番，然後牠會顛顛地跑在前面，領頭往家走。

要是那天買豬肉，熱騰騰的紅燒肉一上桌，貓小三就會聞香而來，牠心知肚明不能跳上桌子偷吃，就圍著桌子翹著尾巴兜圈子，一圈又一圈，眼神的渴望顯而易見。最後牠終於忍不住，眼睛四處一溜，覷個沒人注意的空檔，跳上桌子，叼起一塊早已看準的肉，飛也似地奪門而逃。要是父親已經在吃飯，牠會坐在父親的椅子旁，尾巴規規矩矩地盤在腿前，兩隻大眼一瞬不瞬地盯著他，這個時候父親會笑罵道，「小饞貓！」 然後把肉塊撕碎，餵牠吃。

貓小三早晨喊父親起床，陪他去買菜，下班時間到，只要聽見鑰匙開門的響聲，牠會等在門邊迎接父親回家，然後靠著他的腿挨挨擦擦，真有一日不見如隔三秋的架勢。

父親已年邁，貓小三也早已離開我們。我餵泡泡時常常想起貓小三，想起父親幫牠準備食物的情景，那是童年時家的畫面，時時溫暖我心。