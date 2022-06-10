紐約開車的人都知道四九五高速公路是來往紐約和長島 的主要通道。初次上四九五高速公路，那是在九○年代初，我剛從大陸移民到紐約法拉盛 ，剛住下便急忙找份餐館洗碗的工，坐上餐館接我們去長島的麵包車。

車子很快出緬街，飛駛在四九五高速路上。那年頭，中國大陸汽車還不普及，高速路都剛籌建，我生平第一次見識到美國高速公路的壯觀。坐在車上，只見前面無數的車連接成龍，蜿蜒不見盡頭地向前移動，左側那條路，來車也綿延不絕地向我們駛來。

餐館晚上十點打烊後，我們坐車返法拉盛，夜幕下，兩條高速路上，左側來車亮著銀色的前燈，路似並排幾串極長的珍珠項鍊，鍊條向著我們也向遠處延伸，我們前方則是眾多車閃動著紅色的尾燈，路像條紅光閃爍的河流向前流。我真是驚異於這第一次見到的奇觀。

飽覽一個多月四九五路的美景，我找到新工作。再次上四九五路是六年後，我買了新車，初次馳上高速路，是送女兒到在長島剛考上的大學。新車隨車流緩緩馳著，隔音牆、林木草坪、樹後房舍移過視野，雖時有堵車，卻也瀏覽到四九五路邊風光，真是高興。

女兒讀大學五年間，每逢周末我都開車去接她。周末下午，四九五路那個堵啊，兩條車龍緩緩爬行，甚而如蝸牛般，趕路接人的心急，但也沒辦法。那時，我都是下班後開車去，慢慢地車行間，倦意襲上心頭，甚而眼一閉似乎睡去，感覺車一顛，又一心驚而醒。我努力打起精神，尋輛大貨車隨行其後，也許四九五路寬容我，五年都平安度過。

女兒大學畢業後，工作並租房在長島，後來結婚，他們買房定居長島。這十幾年，每周都有一兩天我還是要從法拉盛上四九五去探望他們，他們喜歡中餐，我都帶些華人愛吃的蔬菜魚肉。多年在四九五路上奔馳，我們開車從容多了，退休後更不著急趕路，最喜歡欣賞四九五路春秋四季的景色變化。

初春時，路邊的樹木，從冬天留下的灰黑色光禿禿的枝椏間，綻出點點新芽，漸漸泛出些微綠意，隔三五天，遠看就帶些鵝黃色嫩綠，漸近初夏就成一片的濃綠，四九五路都穿行於樹林間，沿途開車真是養眼。秋季到時，路旁遠近的山野樹林，都是大片大片的淺黃、金黃、焦黃間，夾雜著一簇簇的淺紅、深紅、褐紅，車子就在這五彩的百里畫廊中駛過。那年的八月十五中秋夜，我們車行於四九五，但見一輪圓月升起於前方，下是兩條奔流著紅白兩色車燈的車流，車子奔馳著，圓月似乎也在視野移著，又像被兩旁的樹木托著。暮然想起句「月是故鄉明」，可這異國的月亦明啊！

前年五月，結婚十年的女兒終於生個女兒，我們住到女兒家幫帶外孫女。正是新冠疫情 爆發之時，我們仍每周去法拉盛，買些女兒愛吃的華人食品。疫情之初，人心惶惶，沿昔日車水馬龍的四九五道馳去，竟不見幾輛車，原先要一個多鐘頭才到的路程，那段時期只用半小時。四九五道沒落了，我們的心也沉重起，多希望那不見首尾的車流再現。

疫情三年多也不見結束，小孫女已能跑會跳，人們也不再因疫情恐懼，我們仍每周末都車行於四九五，四九五道又車水馬龍，時有擁堵，我卻希望這情景永現，我們也會在四九五道上一直行駛下去。