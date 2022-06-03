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疫中重回大書房

邱秀文

雖然疫情還沒有正式結束，但加州重啟後，最高興的樂事之一，莫過於可以重回大書房：關閉一年半以上的舊金山各社區圖書館，讓人有了慢慢回歸正常、享受圖書館開放的生活。

舊金山房屋昂貴，名列全美之首，而大多數還算買得起的房子，難有單獨書房，因此社區圖書館成了許多人家心目中的大書房。疫情期間，人們奉命必須留在家，更多人必須在家工作，對書房更為渴求。圖書館重開了，以書香來對抗病毒、在明亮潔淨的空間隔離病毒，成了疫情中最大的精神安頓。

我回到離住處幾個街口，已有一百零四年歷史的這間市圖書館分館。一進門，只見過去一年多的新書、雜誌、專刋等，都被編裝妥當放架上。首先看到的是三毛的外甥女陳天慈所寫「我的姑姑三毛」——疫情中的二○二一年，是三毛逝世三十周年。

見書憶人，我想到四十多年前的一個夏日午後，在台北中山堂對面的咖啡館和朋友與三毛見面聊天的情景。三毛平易近人又溫柔的微笑，聽她訴說旅行故事，我們的心也像在跟著流浪。我的書架上，一直保留三毛的「撒哈拉的故事」一九七六年的初版本。

然後看見在疫情初始時，二○二○年去世的於梨華作品。作品說，於梨華自二○一五年起在台灣陸續重新出版她的全集，老讀者可能不知，全新版最大的不同，是在書首，於梨華以書中主角或主角後代，新寫下彼此對於當年感情際遇和現今心情的對話。

前幾年，歐美風起雲湧的Me Too抗爭性侵的議題，於梨華早就勇於著墨，曾是當代華文小說中不多見的。想起多年前見到她那爽朗的笑容，快人快語的直言性情，回到家中，拿起來初版的「又見棕櫚，又見棕櫚」再讀，紀念這位獨特的作家。

二○二○年是張愛玲百歲誕辰，圖書館陳列多份紀念刊物和作品。雖然線上追思儀式已為大眾逐漸接受和習慣，但回到圖書館，觸摸到實體書本，追憶逝者銘文凸出紙頁，當下文學情感的悼念更加深刻。

個人認為，圖書館和公園是美國最棒的公共設施。前者，輸出知性；後者，串連自然，是日常生活最美好的滋潤。近年，舊金山圖書館更以各種點子，讓大家多多上圖書館，比如，和屢次奪冠的舊金山勇士隊公益合作，以球員上籃的英姿為圖案，發行限量版的借書卡，市民都可以申請。把書迷和球迷結合，我覺得很有趣，便去申請一張。圖書館每年都會做調查，讓使用者提供意見。有一年，我建議圖書館可否購買台灣某家出版社每年固定出版的散文選、小說選，因為它們選文的嚴謹度有口碑，為讀者信任，圖書館從善如流，從此每年都將它們上架。

圖書館重開後，開放時間一直有人在館內巡視打掃，桌前的電腦、印表機及複印機全都換新；以前自動掃描借書，需要一本一本掃，現在可以三、四本疊在一起。過去借書三周，續借必須上網操作，如今只要此書沒人預訂，程式就自動替你續借。每次可借五十本，共可借九周，服務更為周到。

然而，工作人員說，圖書館重開後，來者回流很慢又少，也許大家對於不斷變異的新病毒，仍有很深的疑慮和憂懼。期待疫情能夠被有效控制，人們能重回往日如常踏實的生活，朋友們可以拿著書，相約圖書館，面對面直接交換心得，為閱讀樂趣增添新的活水。

圖書館 疫情 舊金山

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