得天獨厚的曼哈頓 ，渾身都是特色。在全是亮點的曼哈頓，若是發現一個特殊的存在，不是因其太過突出，就是因其太過平凡。

我就讀的大學位於曼哈頓華爾街 旁，平時出入總繞不開華爾街的銅牛。看它受萬眾矚目，看它被旅客團團圍住，日復一日，周而復始。它很牛也很累。

看清華爾街的銅牛，也就讀懂華爾街的生態。讓人目不暇接的摩天大樓，在白天各放異彩，到了夜間就是星辰大海，不僅是城市最光輝的門面，也是最闊氣的背景，它們見證著曼哈頓的歲月流轉，深藏歷史功名。

城裡最甜的要屬義大利甜點，嘗到一次甜頭後，便心服口服，所以我常去第五大道的義大利甜品屋。最近趕去甜品屋，發現已經歇業，但周邊各大名店照常營業，即使經濟不好，但富甲天下的曼哈頓，有足夠的簇擁者支撐名店。

名店周邊的流浪者不少，已見多不怪。過路時看到一位年輕女性，清瘦白淨，戴著花頭巾，蹲在街邊淡然的餵著鴿子。若不是她衣衫襤褸和身邊放著一堆舊行李，根本看不出她的落魄。她漫不經心地撕著麵包，以口哨召喚，一群鴿子圍著她打轉，有的鴿子站上她的肩頭。她隨意的樣子，引得路人紛紛側目，可她的眼裡只有鴿子和她自己，有沒有人給她施捨也無所謂。

她的淡，不是我行我素的漠視，而是她的眉眼、嘴角、神態、身體都很放鬆，是毫無負累的鬆弛，或是一份力量穩住她。我不知她經歷什麼，雖然她流浪街頭，但並未失落什麼。車水馬龍，流浪者、賣藝人、推車的小商販、西洋黃包車……，都駐紮在世界最奢華的街，各自為安。

前面不遠處便是驚天地泣鬼神的聖帕特里克大教堂，它的每一處塔尖直指蒼穹泛著神聖和威嚴，讓人心生敬畏，它超然世外，又是城市的定心丸。宗教文化已滲透美國人們的日常生活，教堂遍地開花，作為美國最大的天主教堂，它的地位舉足輕重，遊客、教徒、信眾都聚集在此，禱告膜拜，安頓靈魂。

下一條街道，隨時能碰到騎著高頭大馬的警察，威風凜凜，不是在巡視，便是在為遊行 示威的人群開路護航。

隨著鼓樂喧天，歡聲笑語，曼哈頓的遊行算是盛大開幕了。遊行的人們濃妝豔抹，載歌載舞，像過節一樣，戲劇化的場面，引得行人蜂擁而至，熱度趕超百老匯。我見過安靜克制、帶點憤慨情緒的遊行，如今一睹曼哈頓的遊行，完全顛覆我的概念，原來遊行可以這麼喜感，維權可以如此歡樂。高調的遊行，遇上從不低調的曼哈頓，一切顯得那麼相得益彰。

曼哈頓打開了許多窗，也緊閉著許多門，還藏著很多我不知道的故事。但我知道，百年傳唱的百老匯承載著無數照亮我們童年的精彩故事，獅子王、阿拉丁神燈、綠野仙蹤……，這些經典人物，被演藝大咖演繹得活靈活現，繼續深耕在我們心中的地位。

我和女兒經常光顧百老匯的各大藝術殿堂，有一次觀看獅子王時，遇見一位帶著孫女的老奶奶，排隊期間她滿臉興奮地說，她每兩年都會帶孫女來看一次演出，一副非常滿足和驕傲的樣子。哦，我心裡泛起了嘀咕，我們一年好幾次算不算太奢侈？

世人不會拋棄曼哈頓，而曼哈頓也不會捨棄眾生，它敞開的懷抱，有你嚮往的自由，也有你跨不過的藩籬。

透過曼哈頓的窗口，我看到更為清晰的生命常態，以及我最想要的生活。

推開曼哈頓的門，教堂、流浪女、銅牛、百老匯的老奶奶，各自帶著鮮明的印記，從形形色色的往事中脫穎而出，或喚醒或激勵或改變著我。我對曼哈頓的了解還遠遠不夠，但是它對我的打磨，剛好不多不少。