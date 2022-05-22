我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜尹會遏制北韓 美必要時部署核武

郵輪養老更便宜？ 會計師：每天100元吃住娛樂全包

辦公室的姓名座

卓寅

我在美國從事電腦資訊工作三十年，大約有一半的時間擔任電腦資訊系統合約顧問。合約顧問能否拿到合約並圓滿完成任務，全靠自己的技能與努力，受聘的顧問公司只向受聘者提供競標合約的機會。

遇到有客戶徵求顧問時，即由顧問公司選派人員與客戶公司的負責人面談，爭取合約。取得合約之後，顧問就按時到客戶公司去上班，用客戶的電腦資訊系統工作。

電腦系統開發及維修是一種團隊工作，不是一個人單獨作業，團隊的成員必須互相協調幫助，也需要與使用單位的人員溝通了解，所以顧問的專業知識固然重要，人際關係技巧也是成敗的重要關鍵。

為了方便客戶職員認識顧問，顧問公司會替所屬的顧問製作寫有公司名稱及標誌的精美姓名座，讓顧問人員於上班時擺在辦公桌前面，作為介紹自己和所屬顧問公司的招牌。

在十五年內，我分別受聘於五家顧問公司，其中有兩家是「二進宮」，因此一共得到七個辦公室姓名座。這些姓名座都是用精美的材料做成，有的是紅木，有的是大理石，也有鍍金銅片，有一家公司甚至用奇特的「電視石」，可見顧問公司對辦公室姓名座相當重視。

一般來說，合約短則一兩個月，長則一兩年。我拿到的客戶公司共有十二家，包括電腦晶片巨擘英特爾（Intel），運動鞋及運動服裝企業龍頭耐吉（Nike），另外有電腦軟體公司、銀行、貨櫃卡車製造公司、醫療保險公司、電力公司、連鎖超市等等。我在這些不同行業的電腦系統中汲取了很多複雜的系統設計知識，也結交了許多行內的好朋友。

退休之後，我把這七個辦公室姓名座擺在書房的書架上，每當我走進書房，看到這七個姓名座時，就會想起那四千多個充滿挑戰，辛苦與喜樂的日子。

醫療保險 退休 晶片

上一則

初春遊記

下一則

遇見野鹿

延伸閱讀

至少10死 紐約超市傳槍案 槍手著軍服行凶 已被捕

至少10死 紐約超市傳槍案 槍手著軍服行凶 已被捕
情報公司揭密：推特648個假帳戶 散播新疆假消息

情報公司揭密：推特648個假帳戶 散播新疆假消息
英國連鎖超市 逾500商品降價

英國連鎖超市 逾500商品降價
飛達廚浴五金鐵藝銅色門批發零售

飛達廚浴五金鐵藝銅色門批發零售

熱門新聞

人生提早規畫，即使步入晚年也能生活無憂，享受最美的風景。(Getty Images)

徵文╱我的退休計畫

2022-05-14 01:01

另一半是醫生

2022-05-15 02:01
米開朗基羅首幅已知的裸體素描拍賣2300萬歐元。(路透)

米開朗基羅「裸體素描」拍賣2416萬美元 創紀錄

2022-05-19 03:20
吳孟芸∕圖

塔裡的男人

2022-05-17 02:02
吳孟芸∕圖

母親的最後一封信（下）

2022-05-15 02:02
藝術家曼雷1924年最著名黑白攝影作品「安格爾的提琴」14日以1240萬元價格售出，創拍賣史上最昂貴照片紀錄。圖為「安格爾的提琴」上月29日在紐約佳士得拍賣公司預展，講說員介紹拍賣項目。(Getty Images)

1張照片1240萬元 曼雷「安格爾的提琴」創拍賣天價

2022-05-15 00:44

超人氣

更多 >
旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假

旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假
澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸

澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸
郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包

郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包
員工分享2件麥當勞小知識 網驚：我還真不知道

員工分享2件麥當勞小知識 網驚：我還真不知道
俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產

俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產