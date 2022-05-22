我在美國從事電腦資訊工作三十年，大約有一半的時間擔任電腦資訊系統合約顧問。合約顧問能否拿到合約並圓滿完成任務，全靠自己的技能與努力，受聘的顧問公司只向受聘者提供競標合約的機會。

遇到有客戶徵求顧問時，即由顧問公司選派人員與客戶公司的負責人面談，爭取合約。取得合約之後，顧問就按時到客戶公司去上班，用客戶的電腦資訊系統工作。

電腦系統開發及維修是一種團隊工作，不是一個人單獨作業，團隊的成員必須互相協調幫助，也需要與使用單位的人員溝通了解，所以顧問的專業知識固然重要，人際關係技巧也是成敗的重要關鍵。

為了方便客戶職員認識顧問，顧問公司會替所屬的顧問製作寫有公司名稱及標誌的精美姓名座，讓顧問人員於上班時擺在辦公桌前面，作為介紹自己和所屬顧問公司的招牌。

在十五年內，我分別受聘於五家顧問公司，其中有兩家是「二進宮」，因此一共得到七個辦公室姓名座。這些姓名座都是用精美的材料做成，有的是紅木，有的是大理石，也有鍍金銅片，有一家公司甚至用奇特的「電視石」，可見顧問公司對辦公室姓名座相當重視。

一般來說，合約短則一兩個月，長則一兩年。我拿到的客戶公司共有十二家，包括電腦晶片 巨擘英特爾（Intel），運動鞋及運動服裝企業龍頭耐吉（Nike），另外有電腦軟體公司、銀行、貨櫃卡車製造公司、醫療保險 公司、電力公司、連鎖超市等等。我在這些不同行業的電腦系統中汲取了很多複雜的系統設計知識，也結交了許多行內的好朋友。

退休 之後，我把這七個辦公室姓名座擺在書房的書架上，每當我走進書房，看到這七個姓名座時，就會想起那四千多個充滿挑戰，辛苦與喜樂的日子。