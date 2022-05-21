這趟船遊坐的是艘全新的郵輪，去年下水，三月底才正式處女航，走了一趟墨西哥 。我們算是第二趟，走加州 海岸，停靠舊金山、聖塔芭芭拉、聖地牙哥和墨西哥的恩森那達四個城。船重十四萬五千噸，可載客三千六百人，算是大郵輪 ，船上這趟客人有六成多。上船前四十八小時內還是要做新冠檢測，取得陰性反應證明才能登船，不過船上已不再強制客人戴口罩。

在洛杉磯住了多年，加州的幾個城市也造訪多次，不過由海上登陸，這還是頭一回。船到舊金山，停在內河二十七號碼頭，離漁人碼頭一哩路不到。舊金山第一次來是一九九三年，和大學同窗在優勝美地慶祝畢業二十周年後，順道上來玩。以後公幹私行也來過多次，我夫妻倆結婚二十五周年也是在這慶祝的。每次來，首站一定是漁人碼頭，鄧金斯蟹和蛤蠣巧達酸麵包當然是先嚐為快。這次來玩，大吃一驚，受新冠衝擊，大多餐廳和禮品店都仍沒開門。不過著名的博定（Boudin）麵包坊人氣仍在，吉拉德里（Ghirardelli）巧克力店生意依舊興隆，坐無虛席，想吃客冰淇淋還是要等位子。

聖塔芭芭拉第一次來是一九九四年老大讀小學四年級時，學校教加州歷史，講天主教修道院，所以周末帶著全家參觀南加州各處的修道院，也到過聖塔芭芭拉修道院。這次來，我們跟著觀光 車在市區附近繞了一圈，見識了許多新鮮事，像蒙特西托名人住宅區、全美第一家「摩鐵六」旅店、全美最龐大的大葉榕樹，博物館前小藍鯨的全骨架標本。觀光車也在修道院前讓大夥下車參觀照相。

聖地牙哥第一次來是一九八四年，那年秋天從紐約搬來洛杉磯，碰到第一個長假就放馬南下走訪「海洋世界」。這次藉著觀光車，有人解說，把這城走了一圈，也開了眼界，特別是過了高聳的克羅納多大橋，到港灣靠海的半島上參觀。島上著名的克羅納多大酒店接待過多位總統首相、皇家貴族、明星名流。司機兼解說員說，一八八八年這酒店開幕時，一晚只收兩塊錢，還送三餐。

恩森那達的岸遊我們安排的是「舌尖上的墨西哥」，由當地導遊帶領造訪四家著名餐廳，淺嚐各家最拿手的墨西哥小吃，最後一站是品嚐當地的葡萄酒。這附近的瓜達露佩谷是墨西哥的酒鄉，墨國百分之八十的葡萄酒產於此地。

這兩年因疫情影響，我們的船遊計畫一改再改。這次本來訂的是一月底由德州出海遊西加勒比海的船，不料臨行前船公司通告，因「奧密狂」病毒快速擴散，許多國家已經暫緩郵輪停靠，他們的船雖會如期出海，但不保證有岸可靠。缺了岸遊等於入寶山空手回，因此我倆決定改走加州海岸。另一個早早安排好的八月波羅的海船遊，在俄羅斯入侵烏克蘭後，馬上收到船公司通報取消停靠聖彼得堡，弄得我們也要趕緊更換路線，真是好事多磨。